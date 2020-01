UPDATE Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, la Europa FM. „Nu vin în locul lui Moise Guran, e o coincidență”

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu de la Ziare.com se alătură de joi echipei de realizatori „Piaţa Victoriei” de la Europa FM, unde îi ia locul lui Moise Guran, care s-a retras din presă și a intrat în politică, la USR-PLUS.

Anunțul a fost făcut de Europa FM, care precizează că Ene Dogioiu este prima voce care s-a auzit la ştirile postului de radio, în 2000. Atunci, radioul s-a lansat cu jurnalul prezentat de ea (atunci cu numele Nadina Forga) şi Rareş Petrişor. Acum, revine să completeze echipa emisiunii „Piața Victoriei”, formată din Cristian Tudor Popescu, Anca Simina, Alice Iacobescu şi Tudor Muşat. Până acum, realizator „Piața Victoriei” era și Moise Guran, care a decis să intre în politică.

„Piaţa Victoriei” este emisiunea de interviuri şi dezbatere la Europa FM, transmisă de luni până joi, de la ora 18.15.









UPDATE- Ene Dogioiu: „Nu vin în locul lui Moise Guran, e o coincidență”





Ioana Ene Dogioiu afirmă joi seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu se duce la Europa FM în locul lui Moise Guran, înțelegerea privind revenirea sa la postul de radio fiind făcută încă din decembrie.



„Vad o serie de comentarii al caror resort il inteleg, pe fond, dar pe care simt nevoia sa le clarific.





1.Nu am nici cea mai mica intentie sa intru in politica. Asta nu inseamna ca am o problema cu jurnalisti care aleg o schimbare de cariera. Dar eu nu am nici dorinta, nici tentantia, cu atat mai putin intentia sa o fac. Sunt si intentionez sa raman jurnalista Ziare.com si Europa FM.