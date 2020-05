Setări pentru Netflix care vă vor aduce multă bucurie (II)

Netflix este plin de ciudățenii plictisitoare, cu care ne confruntăm blocați acasă în vremea coronavirusului, fără nimic altceva de făcut decât să ne uităm la televizor – depinde de câți copii avem. Recent ne-a dat posibilitatea de a scăpa de una din cele mai neplăcute funcții, de autoplay al unui trailer când trecem peste un titlu. Acum, Forbes scrie despre cum pot fi eliminate titluri la care am renunțat din rândul ”Continue watching/Vedeți în continuare”.

E bine să punctăm că toți avem pe acel rând titluri de care nu mai avem nevoie sau pe care nu vrem să le continuăm. Uneori este doar o eroare. Am văzut toate episoadele din Tiger King, dar este încă înțepenit acolo pentru o vreme. Alteori vrem să renunțăm la un serial, cum tocmai am făcut cu The Valhalla Murders, dar stă acolo ca să mă tenteze.

Ei bine, putem elimina acele titluri, chiar dacă nu este tocmai intuitiv pe toate dispozitivele. Prima oară, Netflix a introdus această funcție pe Android. Acolo sunt micuțele ”trei puncte” deasupra titlului pe care poți selecta ”Remove from row/Eliminați din rând”.

Pentru alte dispozitive, ca desktop și Smart TV, poate fi mai dificil, deși posibilitatea este oferită de ceva vreme. Procedura este următoarea:

1. Dintr-un browser intrați pe contul propriu

2. Deschideți ”Profile & Parental Controls / Profil și control parental” pe cael profil

3. Pe pagina ”Activity/Activitate” dați click pe simbolul Ø de lângă titlul sau episodul la care vreți să renunțați. Dacă ascundeți un episod, veți avea și opțiunea de a a scunde întregul serial.

4. Pentru a ascunde întrega activitate, selectați opțiunea ”Hide all / Ascundeți tot” din josul paginii și confirmați.

Câteva observații sunt necesare. Nu înseamnă doar eliminarea unor titluri din acel rând, ci și că acelea nu vor mai fi luate în considerare nici pentru recomandări viitoare (”Because you watched... / Pentru că ați văzut...). Așa că, dacă veți ascunde totul, nu veți mai primi nicio recomandare, ceea ce s-ar putea să vă placă – sau dimpotrivă. Să nu ne imaginăm că ar fi o funcție pentru protecția datelor, Netflix avându-le stocate cu siguranță. Dar cred că o puteți folosi din motive de protecție personală, astfel încât partenerul să nu știe că tocmai ați văzut opt episoade la rând din Too Hot To Handle.

Cred că utilitatea principală este de a scăpa de titlurile pe care nu le mai doriți din ”Continue watching”. Cu timpul, ele dispar oricum, dar ar putea dura și două luni. Scurtătura este cea de mai sus, chiar dacă nu e prea intuitivă.