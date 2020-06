În Rusia, spectrul gigantului petrolului Rosneft planează asupra presei independente / Igor Secin, comparat cu un asasin plătit

Succesul presei online

Principalul cotidian economic al Rusiei, Vedomosti, a început să tremure în martie când proprietarul său, Demian Kudriavtsev, a anunțat intenția de a-l vinde.Vineri, directorul agenției de presă puțin cunoscute FederalPress, Ivan Ieriomin, a devenit noul proprietar.După anunțul din martie și înainte de finalizarea tranzacției, a fost numit un nou redactor șef, Andrei Șmarov.De atunci, ziariștii au denunțat multiplicarea cazurilor de cenzură, fie că era vorba de un subiect privind menținerea la putere a președintelui Putin, un altul legat de scăderea cotei sale de popularitate, potrivit unui sondaj al centrului Levada, sau articole legate de Rosneft.Redacția crede acum că știe ce se întâmplă: această companie petrolieră este pe punctul de a prelua controlul asupra ziarului.În mai, o anchetă realizată de Vedomosti, Meduza, Forbes Rusia și The Bell a dezvăluit că Rosneft "controlează" de facto acest cotidian economic și a putut decide noii patroni deoarece banca sa, RRBD, era cea care deținea datoriile proprietarului din acea epocă. Kudriavtsev.Alegații dezmințite de acesta din urmă și la care Rosneft nu a reacționat.Maxime Trudoliubov, un membru al echipei fondatoare din 1999 și redactor emerit al ziarului, este convins însă de veridicitatea acestor dezvăluiri, afirmând că noul redactor șef a fost "ales pentru a gestiona ziarul în sensul intereselor noului proprietar" și pentru a "reduce la tăcere Vedomosti".Puternicul șef al Rosneft Igor "Secin este un fel de asasin plătit. Joacă un joc complicat de preluare a controlului pentru a-și construi imperiul", acuză el.În mai, un alt cotidian economic important, RBK, s-a trezit cu o plângere în justiție din partea Rosneft pentru un articol privind activele grupului din Venezuela. Rosneft cere nu mai puțin de 43 de miliarde de ruble (550 milioane euro) de la RBK."Plângerea Rosneft este uluitoare. Am publicat un articol bazat pe informații publice a căror sursă nu suntem noi. RBK, în calitate de ziar economic independent, nu servește interesele nimănui, doar pe cele ale cititorilor noștri", a afirmat redactorul șef al ziarului, Peter Kanaiev.În cazul unei înfrângeri în justiție în fața mastodontului de stat, RBK ar putea fi puternic fragilizat.De 20 de ani și de la ajungerea la putere a lui Vladimir Putin, toate canalele de telelviziunile și numeroase radiouri și ziare au trecut în mâinile unor proprietari apropiați de Kremlin sau au dispărut.Ilustrând această strategie pe termen lung, filiala media a gigantului gazelor naturale Gazprom a devenit în 2001 proprietara televiziunii NTV, simbolul libertății presei din anii 1990.Co-fondat și co-deținut de Financial Times, Wall Street Journal, și societatea Independent Media a antreprenorului olandez Derk Sauer în 1999, în zorii epocii lui Putin, Vedomosti a însoțit domnia lui Vladimir Putin.Ziarul a fost o mărturie a trecerii Rusiei spre capitalism, când companiile private au început să se nască din cenușa profundei crize economice din 1998.Vedomosti s-a ilustrat de atunci printr-o abordare puțin politizată dar riguroasă a economiei Rusiei și a schimbat mai mulți proprietari, pe măsură ce posibilitatea cetățenilor străini de a deține mass media rusești s-a restrâns progresiv.Dacă mass media independentă tradițională este tot mai rară, situația este diferită în mediul online.De la televiziunea Dojd la site-urile Meduza și The Bell sau multitudinea de proiecte pe YouTube precum canalul opozantului Alexei Navalnîi, peisajul mediatic a continuat să se diversifice în ultimii ani iar audiența actorilor web-ului este în creștere."Presa independentă rusească funcționează în continuare, ai acum mai mult succes ca niciodată! Noi proiecte apar, este destul de promițător", spune Maxime Trudoliubov.