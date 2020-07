Mircea Radu este noul director de comunicare al TVR. Prezentatorul TV va ocupa, din iulie, funcția de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol, după cum au fost anunțați angajații instituției publice, potrivit paginademedia.ro.





În același timp, Mircea Radu este și consilier al președintelui TVR Doina Gradea. Din ianuarie 2020, în această calitate are atribuții pe zona editorială și de imagine a televiziunii publice.Consilier în management al Preşedintelui-Director General al TVR, Doina Gradea, atribuţiile sale fiind legate de proiectele editoriale şi de imagine ale televiziunii publice, Mircea Radu va îndeplini şi sarcinile de coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol.La finalul lui 2019, Mircea Radu a prezentat și emisiunea „Down the road. Aventura”, în care opt tineri cu sindrom Down vor porni într-o călătorie prin țară, potrivit paginademedia.ro.