LARICS: Cum să eviți pandemia informațională cu ajutorul tehnicii SIFT

Miza e de a învăța publicul câteva trucuri de bază în selectarea și verificarea informațiilor (fact-checking).





Potrivit LARICS, modelul are 4 pași:



STOP Atunci când pe newsfeed-ul vostru apar tot felul de știri sau postări care vă enervează și parcă v-ar ademeni să dați mai departe, opriți-vă. Nu faceți asta! Îndemnul nostru e Think Before You Share. INVESTIGATE THE SOURCE Let’s Hover! (Sari direct la sursă!) În primul rând, trebuie să aflăm mai multe detalii despre sursă, așa că sărim peste link-ul respectiv pentru a verifica sursa care a postat/redistribuit. În timpul investigației noastre, trebuie să ne punem următoarele întrebări: Sursa aceasta e una credibilă?

E într-adevăr ceea ce pretinde a fi? Faceți asta de fiecare dată, și nu doar atunci când suspectați că ceva nu e în regulă. FIND BETTER COVERAGE News search cross-check (Verificarea încrucișată a știrilor) Dacă nu prea aveți încredere în sursa care va furnizat știrea, cea mai bună strategie e să căutați pe Google dacă și alte surse credibile au scris despre asta. Uneori (sau chiar de multe ori!) veți identifica știri mult mai calitative din alte surse, unde lucrează jurnaliști profesioniști și știu ce înseamnă jurnalismul de calitate. În alte situații, s-ar putea să descoperiți că despre tema respectivă nu prea s-a scris, ceea ce ar trebui să ne pună în gardă, mai ales dacă vorbim de știri importante cu impact național. De asemenea, se poate întâmpla ca atunci când căutați pe Google după cuvintele-cheie din titlul/sumarul știrii să dați și peste analize care demontează respectiva știre publicate pe site-urile de fact-checking. Reverse image search (Căutări după reverse image) Atunci când tema știrii pivotează în jurul unei imagini asupra căreia planează dubii că n-ar fi originală, puteți utiliza funcția de

Atunci când tema știrii pivotează în jurul unei imagini asupra căreia planează dubii că n-ar fi originală, puteți utiliza funcția de reverse image search pusă la dispoziție de Google.





TRACE CLAIMS, QUOTES, AND MEDIA TO THE ORIGINAL CONTEXT Check the date (Verifică data publicării) Chiar și atunci când sursa pare a fi una credibilă, trebuie să verificați și contextul publicării materialului jurnalistic. Fiți atenți la data publicării! S-ar putea ca o știre mai veche să fie special „reciclată” (redistribuită) în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Articolele mai vechi s-ar putea să conțină informații deja depășite, sau ar putea fi redistribuite pentru a lăsa impresia unui breakingnews fake. Astfel, ideal ar fi ca înainte de a „da mai departe” pe social-media, să verificați data publicării. Click through and find (Verificați conținutul printr-un singur click) Una dintre cele mai frecvente și dăunătoare tehnici de dezinformare este falsa recontextualizare – combinarea unor elemente și fapte reale cu unele false pentru reinterpretarea narațiunii / folosirea unor elemente și fapte reale, dar rezumând narațiunea într-o manieră manipulatoare. Soluția? Click pe articol și căutați după termenii-cheie sugerați de titlul sau sumarul articolului prin Ctrl + F (Cmd + F pentru Mac). De multe ori, s-ar putea să descoperiți că titlul nu are nicio legătură cu conținutul știrii. Citiți articolul integral pe site-ul LARICS



Infodemia, așa cum a definit-o Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca „o supra-abundență de informații – unele corecte, altele nu”, îngreunează accesul oamenilor la surse de încredere atunci când au mai multă nevoie de ele, potrivit unui articol al. Pentru a ajuta la selectarea și verificarea informațiilor, expertul în information literacy, Mike Caulfield, de la Washington State University a elaborat o tehnică specială denumită SIFT (Stop, Investigate the source, Find better coverage, și Trace claims, quotes and media to the original context) disponibilă pe blogul infodemic.blog.