Radioul public a ajuns „într-un colaps fără precedent sub conducerea PSD” - acuză un membru CA al SRR

„În fiecare an, instituția a fost amenințată cu intrarea în incapacitate de plată, în condițiile în care cheltuielile au depășit alocările bugetare. Reamintim faptul că PSD a dat, în noiembrie 2016, o lovitură unică in istoria Radioului, prin eliminarea populistă a taxei radio-tv. Acest lucru a generat o subordonare financiară și editorială fără precedent în istoria de peste nouă decenii a instituției. Practic, SRR a fost transformată într-o anexă a majorității PSD, pierzându-şi autonomia şi independenţa, precum şi credibilitatea în exercitarea misiunii sale publice conferită de Constituția României”, mai spune acesta.





Reprezentantul PNL în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune enumeră apoi o serie de nereguli din cadrul Radioului public. Citește-le integral în documentul atașat













Deficit de 33 milioane RON



Astăzi, sub conducerea PSD, Radioul Public are un deficit de aproximativ 33 milioane de lei (credite de angajament, credite bugetare și necesarul pentru indexarea salarială la nivelul ratei anuale a indicelui inflației stabilit de INS). Aceasta a dus în repetate rânduri la încercarea lui Georgică Severin de a afecta transmisia și a nu mai contracta servicii de transmisie pentru Radio România Internațional, în special pentru a afecta românii din Diaspora.



Mai mult, în ultimele luni, în mod deosebit de la debutul pandemiei, conducerea SRR şi mai precis președintele director general al acesteia a dat dovadă mai mult decât o făcuse până în acel moment de incompetență, dezinteres faţă de public şi audiență, urmărind exclusiv interesele de partid.



Severin, salariu de 7000 euro, mai mare decât președintele României



Cu un salariu mai mare decât președintele ţării, PDG al SRR demonstrează o incompetență managerială totală, girând cea mai nefastă perioadă a Societăţii Române de Radiodifuziune din cei 90 de ani de existenţă.



Promovarea incompetenţei şi a neprofesionalismului pe criterii exclusiv de partid şi asocieri politice, disprețul faţă de angajați, angajările pe criterii discutabile, irosirea banului public pe plimbări inutile (oprită doar de pandemie), pierderea poziției câștigate de SRR în peisajul media internațional, au culminat cu faptul că, instituția a fost practic decuplată de la prioritățile sale și proiectele strategice (dezvoltarea Radio Chișinău, trecerea pe transmisia digitală, majorarea numărului de frecvențe, identificarea unui nou sediu, integrarea unei soluții unice de tip portal online pentru toate paginile SRR etc).



Audiențele au scăzut dramatic, iar în ultimii trei ani nici un proiect investițional major nu a mai fost realizat.



Codin Ștefănescu și Georgică Severin, în dosar la DIICOT



Așa cum mass-media a relatat, în luna februarie a acestui an, președintele SRR ar fi cercetat în calitate de suspect pentru participare la grup infracțional organizat (întârzierea acţiunii fiind cauzată de debutul pandemiei) într-un dosar instrumentat de DIICOT care vizează înlocuiri și numiri de șefi de instituții deconcentrate la nivelul Caraș-Severin. Între timp au fost realizate și percheziții domiciliare sau la diverse instituții, iar 16 persoane au primit înștiințări oficiale.



Presa a relatat nu doar că funcțiile de conducere au crescut la peste 100 sub mandatul său, dar colaboratorii-consilieri primesc astăzi salarii de aproximativ patru mii de euro, de trei ori mai mari decât un realizator de emisiuni.







Georgica Severin e seful SRR din 2017 (Foto: Agerpres)

„În mod accelerat, din aprilie 2017, de când Georgică Severin a fost instalat prin decizia lui Liviu Dragnea, liderul PSD la acea vreme, la conducerea SRR, instituția a suferit un declin fără precedent din punct de vedere financiar, administrativ și managerial. Astăzi, realitatea din SRR se înscrie în strategia PSD de a sabota din interior instituțiile, blocându-le, făcându-le irelevante sau transformându-le în anexe de partid”, acuză Muraru în document.