A murit Harold Evans, o legendă a jurnalismului britanic

Acesta a decedat miercuri, la New York, din cauza insuficienței cardiace.Premierul britanic Boris Johnson - care a fost el însuși reporter al Times, de la care a fost concediat pentru că a inventat un citat în 1988 - a salutat „un adevărat pionier al jurnalismului de investigație”.Ministrul britanic al culturii, Oliver Dowden, a adus un omagiu unui „gigant”.Provenind dintr-o familie modestă din Manchester, în nordul Angliei, Harold Evans și-a început cariera cu ziarul local, Manchester Evening News., un medicament administrat femeilor însărcinate care a cauzat malformații congenitale. (n.r. În intervalul dintre anii 1950-1960, un număr de peste 10.000 de copii din lumea întreagă, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în Germania Federală de atunci, s-au născut cu malformaţii şi afecţiuni care i-au chinuit pentru tot restul vieţii lor deoarece mamele lor au folosit pe parcursul sarcinii medicamentul denumit thalidomidă fără ca să afle despre groaznicele sale efecte secundare)El a publicat, de asemenea, extrase din memoriile fostului ministru al Muncii, Richard Crossman, pe care guvernul a vrut să le interzică.Numit în 1981 ca redactor al cotidianului The Times a rămas acolo doar un an intrând în conflict cu proprietarul său, magnatul Rupert Murdoch.Tată a cinci persoane, a descris jurnalismul drept „pasiunea” sa și și-a rezumat viziunea pentru profesie astfel: „a încerca să obțineți adevărul înseamnă a respinge stereotipurile și clișeele”.După ce a părăsit Times, s-a mutat cu a doua soție Tina Brown în Statele Unite, unde a predat și a devenit director al editurii Random House.În Statele Unite, Tina Brown s-a impus ca un editor respectat în fruntea Vanity Fair în anii 1980, apoi la The New Yorker în anii 1990. Cuplul a câștigat o reputație de mare influență în viața politică și socială a New York-ului.Tina Brown a mulțumit tuturor celor care au adus un omagiu „iubirii vieții sale”, „cel mai magic dintre bărbați”.