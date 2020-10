10 ani de Instagram și primul World of Instagram Summit- webPR

Parteneriat media​

Aflăm la World of Instagram Summit , timp de 5 zile, în perioada 19-23 octombrie, de la 11.00 la 14.00! Vom discuta cu experți în comunicare, manageri de departamente Social Media sau Instagrammeri despre tot ce trebuie să știm despre I n s t a g r a m, în 2020!Evenimentul este LIVE, dar filmat offline într-o locație regală - Le Chateau Informații prețioase vor fi oferite de top specialiști în domeniu: Ioana Mănoiu, Ana Diceanu, Robert Katai, Marian Hurducaș, Ionuț Rusu, Cosmin Tudoran, Alex Grecu, Vlad Dumitrescu, Raluca Radu, Ruxandra Micșunescu, Mih Lovin, Ana Maria Udriște, Ana Maria Gheorghe, Roxana Diba, Liliana Popa, Anca Duse, Nicoleta Ababei, Sânziana Negru, Sinziana Maria Iacob, Laura Giurcanu, Alina Geavu sau Manuela Lupașcu!5 zile de informație, pe următoarele subiecte:Partea de strategie și conținut este în continuare baza de la care plecăm, reluăm importanța personal branding-ului și completăm răspunsurile la întrebările legate de unde găsim inspirația și cum ne alimentăm creativitatea?Continuăm cu “Tips and Tricks” pe Instagram și punem accent pe posts, videos, Stories, IGTVs, Reels and Lives, care au cunoscut o creștere impresionantă anul acesta!Conținutul de calitate este în continuare de o mare importanță atunci când discutăm despre comunități, dar un rol major îl are si storytelling-ul pe Instagram, influențat puternic de o dicție corectă și elemente de public speaking.Când privim Instagram ca un business, ecuația influencer-agenție-client este primordială. Așadar, este important să urmărim campanii de succes din care ne putem inspira sau mai puțin de success, din care putem învăța! Iar în calitate de creatori de conținut nu suntem privați de posibile crize de imagine, iar gestionarea lor corespunzătoare este extrem de importantă pentru continuitatea business-ului nostru!Nu uităm nici de importanța regulilor de urmat pe Instagram și la ce riscuri legale te supui cu orice postezi! :)Toate detaliile despre World of Instagram Summit sunt disponibile pe www.worldofinstagram.ro si pe pagina de Facebook World of Instagram . Join evenimentului aici , chiar acum!