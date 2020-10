Monica Anisie promite o lege care „să pedepsească aspru FAKE NEWS-ul”

„Voi face toate demersurile și tot ce îmi stă în putință ca Parlamentul, anul viitor, să realizeze și să adopte o lege care să pedepsească aspru FAKE NEWS-ul. Cred că o societate educată e o societate informată corect!”, a scris Monica Anisie, pe contul ei de Facebook Reacția ministrului vine după ce o declarație a sa a stârnit polemici în mediul online . Anisie a fost invitată luni seara la Realitatea Plus, unde a fost întrebată dacă există soluții pentru accesul la cursuri în cazul elevilor din medii defavorizate și care nu dispun de curent electric. Anisie a făcut referire la acest subiect și a amintit în acest context și despre programul realizat cu TVR, care a stârnit titluri de presă de genul „ Ministrul Educației recomandă lecţii la televizor pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric ” sau „ Anisie, răspuns halucinant: Copii fără curent electric în case, școala online la televizor ”.„E epidemie de știri false în România! O realitate extrem de periculoasă și extrem de tristă. Cine suportă consecințele epidemiei de FAKE NEWS?! Ieri am simțit pe pielea mea ce înseamnă să fii neputincios în fața unei epidemii de minciuni și răstălmăciri tendențioase care au o singură țintă: să te discrediteze cu orice scop. Un site de propagandă a scos din context și a denaturat mesajul meu din emisiunea de luni seara (...) Știrea FALSĂ ați citit-o cu toții: „Ministrul Educației recomandă lecții la televizor pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric”. La nici o oră, site-ul respectiv a schimbat complet știrea în altceva: „Ministrul Educației: Pentru școala on-line, elevii care nu au tablete pot urmări lecțiile la televizor”. Degeaba, știrea falsă, deși dispărută, fusese preluată deja”, a comentat Monica Anisie.În opinia sa, mesajul său a fost „clar” dar acum „știrea FALSĂ pare mai reală decât ADEVĂRUL”.Monica Anisie are și un mesaj pentru ziariști: „Dragi jurnaliști, și mă adresez doar unei categorii din presă: nu abuzați de puterea și privilegiile pe care vi le oferă această onorabilă profesie. Le faceți un deserviciu iremediabil colegilor onești care respectă principiile deontologice ale profesiei. Vă respect drepturile și vă admir capacitatea de a schimba societatea în bine. Dar când folosiți această putere pentru a crea haos și a distruge, e nevoie ca cineva să intervină”.Iată mai jos întrebarea moderatoarei și răspunsul ministrului Educației la emisiunea de la Realitatea Plus:„Am identificat până la ora actuală soluții pentru fiecare copil, și cei defavorizați, și ... i-ați luat în calcul și pe cei care nu au curent electric acasă, deci nu au cum să se conecteze cu tableta la internet? Ce șanse au în fața celorlalți?„„Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri, încă din perioada în care am fost în situația de urgență și cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea.Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu Televiziunea Română programul Teleșcoala, program prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale.Și acum știm cu toții foarte bine că aceste examene s-au desfășurat în condiții foarte bune, nu au existat probleme, pot chiar să spun că au fost organizate mult mai bine decât în anii anteriori și elevii au putut să-și susțină examenele pentru care de altfel s-au pregătit aproape un an de zile”.