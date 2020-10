webPR: Influencer Marketing Conference, evenimentul care aduce bunele practici în colaborările brand-urilor cu creatorii de conținut

​Influncer Marketing Conference, cel mai important eveniment dedicat influencerilor, revine cu o ediție exclusiv online, pe 10 noiembrie 2020, sub forma unei transmisiuni live de pe o scenă amenajată ca un studio TV.





Lansat în 2018, a devenit un loc de întâlnire important al brand-uri renumite, agențiilor, creatorilor de conținut și furnizorilor de servicii, care au nevoie de noi tactici pentru a-și adapta strategiile la provocările actuale ale pieței.





Influencer marketingul se numără printre cele mai importante tendințe în social media din ultimii ani. Chiar și în pandemie, brandurile au început să îi aprecieze și mai mult calitățile, acceptând că astăzi este un must-have, nu un nice-to-have. A fost întotdeauna o tactică puternică și utilă pentru a construi o relație de încredere intre public și brand, pentru a informa audiența despre noi produse și servicii și pentru a crea noi conexiuni cu consumatorii.





Alături de speakeri internaționali și locali vom aduce pe micile ecrane tendințe, bune practici învățate în ultimele 7 luni și vom oferi participanților o imaginea clară asupra unui trend care ia amploare. Prezentările, studiile de caz relevante, informațiile behind the scenes și dezbaterile energice vor scoate la iveală secretele pentru campanii de succes.





Printre vorbitorii acestei ediții se numără: David Wing (Founder & MD, Wing Digital Marketing, Anglia), Hannah Solle (Team Lead Community Management, hi! share that., Germania), Cristina Hanganu (Communication & CSR Director, Lidl România), Sergiu Mircea (Director Executiv Marketing, Comunicare & PR Banca Transilvania), Ana Maria Băjan (Marketing, Business Development & PR Executive Director, Caroli Foods Group), Rodica Mihalache (Head Of Consumer & Business Inshigts, Starcom România), Oana Bulexa (Managing Director, MSL The Practice), Andreea Lupu (Strategy & Innovation Director, Starcom România), Andreea Zanfir (Consumer Data Strategist, Starcom România).





"Munca de la distanță ne face uneori să ne simțim singuri. Ne face să ne simțim deconectați de la noutăți sau ocazii de învățare. Ne lipsesc întâlnirile și conexiunile de la birou. O conferință online poate compensa unele dintre lipsuri și oferi diverse momente de socializare și doze puternice de conținut relevant. Cu un program întins pe 8 ore, agenda noastră atent conturată garantează participanților acces la o mulțime de informații valoaroase și momente se inspirație.", spune Cristian Manafu, Managing Partner, Evensys.





Printre subiectele acestei ediții se numără:



• Colaborările brandurilor cu influencerii: ce a funcționat în 2020



• Importanța strategiei creative într-o campanie de influencer marketing



• Măsurarea impactului și a performantei campaniilor de influencer marketing



• De ce influencer marketingul va fi o strategie importantă pentru marketingul B2B



• Cum arată viitorul în influencer marketing



• Cum pot folosi branduri și creatorii de conținut cu succes canalele emergente







Întregul eveniment este organizat anul acesta sub conceptul evenimentelor „fară atingere”, ce țin cont de normele de distanțare socială și de siguranță tuturor persoanelor implicate, de la staff la vorbitori și parteneri.







"Am pus multă energie în spatele acestui eveniment pentru a evalua nivelul pieței, pentru a oferi informații susținute de studii și pentru a aduce conținut relevant într-un nou format, virtual, care să acopere toate răspunsurile la întrebările pe care le au companiile și agențiile despre strategia de influencer marketing. Fie că acestea sunt abia la început, fie se află în plin proces de adaptare la noul context, Influencer Marketing Conference este evenimentul la care trebui să participe pentru a descoperi idei și tactici noi.", a adăugat Cristian Manafu.





Participarea la Influencer Marketing Conference este gratuită, iar înscrierile se pot face pe www.influencer-marketing.ro.





Influencer Marketing Conference este un eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu Lidl România și cu sprijinul Banca Transilvania, Huawei, Campofrio, Coca-Cola, Starcom, MSL The Practice.





*****



Despre Evensys







Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 14 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail.Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.







Pentru cei care ne cunosc și sunt nerăbdători să ne revedem în sălile de eveniment, am lansat Abonamentul Evensys pentru următorii (aproape) 3 ani. Cum funcționează? Plătești biletul pentru 1 conferință de marketing și comunicare, primești acces la 3 conferințe până la finalul anului 2022. Mai multe detalii sunt disponibile aici (https://www.evensys.ro/abonamente/).