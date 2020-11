Protest al organizatorilor de evenimente educaționale de business, tehnologie, IT, antreprenoriat și creative. Apel către Guvernul Orban pentru adaptarea schemelor de ajutor de stat

​Organizatorii evenimentelor educaționale de business, tehnologie, IT, antreprenoriat și creative protestează față de faptul că Guvernul ignoră acest sector important de activitate aflat în imposibilitatea de a mai funcționa și-i cer premierului Ludovic Orban adaptarea schemelor de ajutor de stat specificului acestei industrii.







Într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, organizatorii de evenimente sus menționate susțin că peste 1.500 de companii cu cod CAEN principal de activitate 8239 - „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”, care cumulează peste 124.000.000 euro cifră de afaceri, au peste 2.000 de angajați direcți și zeci de mii de colaboratori, la care se adaugă ONG-urile care militează și organizează evenimente educaționale si/sau de business cunoscute pe plan internațional sunt ignorate de Guvern.







„Facem un apel public către premierul Ludovic Orban și către cabinetul pe care îl conduce să țină cont și de vocea noastră si să includă în măsurile pe care le are în vedere și codul CAEN aferent industriei noastre, 8230 „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor” - precum și să dispună de urgență adaptarea schemelor de ajutor pe care Executivul le are în lucru și pentru specificul nostru, companiile și ONG-urile din domeniu”, se arată în document.





Protestul este semnat, lista rămânând însă deschisă, de Andrei Avădănei - DefCamp și Ladies in CyberSecurity, Andrei Dinu – TEDxBucharest, Andrei Gavrilă-Borțun - Internetics, Gala Societății Civile, Cartier Creativ, Art Directors Club, EFFIE, Andrei Radu – GpeC, Gala Premiilor eCommerce, Bogdan Iordache - How to Web, Cătălin Butnariu - Dev.Play, Ciprian Stănescu - Future Summit și Future Talks, Cristian Hossu și Mihai Cima - GoTech World (ex. Internet and Mobile World), Bucharest Techweek, Universum Events, Cristian Manafu - Webstock, TaxEU, TopHotel Conference, JSCamp, Cristian Movilă - UNFINISHED Festival și World Press Photo, Cristian Dascălu – Techcelerator, Dragoș Gheban – DevTalks, Dragoș Stanca - Upgrade 100 / iCEE.fest - Interactive Central and Eastern Europe Festival, Flaviu Cicirean – Brand Minds și Digitalium, Laszlo Pacso - Business Days, Business Focus, BD Bootcamp, BD Events, Tudor Pasc – TEDxCluj, Vlad Ciurcă - Techsylvania, Codiax, TEDxEroilor și alții.