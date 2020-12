Valdimir Tismăneanu rămâne fără rubrica de la Radio Europa Liberă: „Ceea ce n-au reușit Ceaușescu si Iliescu, a reușit doamna Tănase”

„Acum o luna am primit o instiintare laconică din partea doamnei Elena Vijulie Tănase că, din rațiuni financiare, rubrica Agora de pe site-ul secției române se desfiinteaza. Regrete? O încercare de a comunica personal? Expresia prețuirii pentru 37 de ani de colaborare constanta? Nici vorba. Azi am primit înștiințarea oficiala semnata de doamna Elena Tanase (fără Vijulie), directoarea secției române”, a scris Tismăneanu, care afirmă că a început să colaboreze cu radio Europa Liberă din 1983 iar de atunci „remunerația a rămas aceeași”.Acesta insinuează că desființarea acestei rubrici ar putea avea o legătură cu procesul pe care îl are cu Stelian Tănase, pentru că „a publicat in abjecta fițuică online "Cotidianul" lui Nistorescu numărul meu de cont bancar si adresa mea personală”.„In concluzie: 1. Rămân colaborator permanent la Radio Europa Moldova. 2. Ceea ce n-au reușit Ceaușescu si Iliescu, a reușit doamna Tănase. O felicit! Conflict of interests? You bet...”, mai spune Vladimir Tismăneanu, al cărui mesaj integral poate fi citit aici