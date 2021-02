O altă fațetă a disputei Facebook - Australia, sau duelul titanilor între Murdoch și Zuckerberg

Unii au văzut în eforturile Australiei de a impune un cod de conduită obligatoriu pentru mastodonți precum Facebook sau Google un punct de inflexiune pentru Internet, pentru media și chiar o miză pentru democrație.Dar este și o luptă pentru putere între baronii presei tradiționale și cei ai sectorului digital. Iar miliardarul australian din domeniul tech Cannon-Brookes a calificat voința Australiei de a pune la plată rețelele sociale drept un "jaf".Proiectul de lege care ar obliga giganții tech Facebook și Google să negocieze cu companiile media și să plătească pentru conținutul de pe rețelele sociale poartă într-adevăr semnătura guvernului, dar unii experți cred că văd aici urma patronului News Corp., Rupert Murdoch."Iată peste un deceniu de când această cauză este dragă companiei noastre", admite directorul general al News Corp Robert Thomson, care precizează că această inițiativă are "susținerea de nezdruncinat" a magnatului australian."Timp de numeroși ani, am fost acuzați că ne batem cu morile de vânt ale digitalului. Dar, ceea ce a fost o campanie solitară, o căutare himerică, a devenit un val uriaș de care va beneficia atât jurnalismul cât și societatea."Sunt decenii de când miliardarul născut la sud de Melbourne, și al cărui grup controlează Fox News, The Sun sau Sky News Australia, exercită o influență politică puternică în Statele Unite, în Marea Britanie sau în Australia.Acesta controlează două treimi din presa cotidiană în marile orașe din Australia și exercită chiar un monopol în Brisbane, Adelaide, Hobart și Darwin.Dar imperiul magnatului de 89 de ani a asistat neputincios la ascensiunea unor giganți precum Facebook și Google, care extrag venituri publicitare cruciale pentru rentabilitatea entităților pe care le deține.Din 100 de dolari cheltuieli cu publicitatea efectuate în prezent de companiile australiene, 49 intră în buzunarele Google și 24 în cele ale Facebook, potrivit autorității australiene pentru concurență."Să nu ne facem iluzii, acest (cod de conduită) a fost elaborat deliberat pentru beneficiul unui mic număr de companii, precum News Corp. și altele", afirmă Lucie Krahulcova, de la organizația Digital Rights Watch.O primă versiune a proiectului de lege a exclus chiar grupul public ABC - care este combătut de mult timp de mass-media lui Murdoch și de tabăra conservatoare - din lista beneficiarilor de plăți de la Google și Facebook.Fostul premier laburist Kevin Rudd, foarte critic la adresa lui Murdoch, a afirmat vineri în fața deputaților, la Canberra, că acest proiect de lege își propune să rezolve problemele de dominație a giganților tech prin "consolidarea greutății unui monopol existent, cel al lui Murdoch"."Tuturor le este frică de Murdoch", a denunțat el.Tuturor? Nu și patronului Facebook Mark Zuckerberg, care a ripostat săptămâna trecută anunțând că nu va ceda în fața cererilor News Corp. și a mediei australiene.În loc să caute un compromis, precum Google, Zuckerberg a scos artileria grea și a decis să blocheze conținutul de știri pentru internauții australieni.Rezultatul: de joi australienii nu mai pot distribui linkuri către site-uri de știri iar paginile presei australiene nu mai pot fi consultate prin intermediul Facebook.Peste o jumătate de secol separă datele în care Murdoch și Zuckerberg s-au născut. Dar, deși cei doi bărbați aparțin unor epoci radical diferite, au și puncte în comun.Este vorba de ponderea lor politică enormă și de criticile pe care această influență o stârnește.Și nu este prima oară când cei doi se confruntă.Eforturile lui Murdoch de a intra în afacerea rețelelor sociale s-au soldat cu un fiasco la cumpărarea, în 2005, a rețelei sociale MySpace, revândută în pierdere câțiva ani mai târziu, în timp ce Facebook nu încetează să crească.Dacă ar fi să credem site-ul Wired, cei doi au avut un schimb dur de replici în 2016 în Idaho, când Murdoch i-a cerut lui Zuckerberg să se arate mai generos față de mass media, dacă nu vrea ca australianul să se lanseze într-o campanie mondială de lobby.Iar aceste eforturi au dat roade, cel puțin parțial, în condițiile în care Google tocmai a acceptat să plătească "sume semnificative" pentru conținutul creat de grupul de presă News Corp.