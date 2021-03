Ramona Ursu a plecat de la Ziare.com, unde era redactor-șef / Ovidiu Vanghele pleacă și el

Ramona Ursu a anunțat că a părăsit Ziare.com în urmă cu o săptămână, la nici un an de când se alăturase proiectului. Totodată, pleacă și jurnalistul Ovidiu Vanghele (care colabora cu Ziare.com), dar și Daniela Rațiu. În urma cu două săptămâni părăsea redacția și Ionel Stoica, cel care s-a alăturat Primăriei Sectorului 1, relatează Pagina de Media.

Ramona Ursu și-a anunțat plecarea de la Ziare.com pe pagina sa de Facebook și a subliniat că urmează o perioadă de odihnă, ”nu prea lungă, dar necesară” iar apoi va contuina să facă lucruri care țin de jurnalism și de comunicare.

”Colaborarea mea cu Ziare.com s-a încheiat săptămâna trecută. Am fost un jurnalist norocos și oarecum răsfățat de viață, cred eu, pentru că în vreo 20 de ani de presă am făcut parte din cele mai provocatoare și mai importante proiecte media din România. Proiecte în care am fost de la reporter la redactor șef, având șansa să lucrez, în cea mai mare parte a carierei, cu unii dintre cei mai buni profesioniști din presă, la publicații precum Evenimentul Zilei, Adevărul, Revista 22, Newsweek România, Ziare.com.”, spune jurnalista.

Ramona Ursu a mai spus că Ziare.com nu avea anul trecut nimic, ”în afara unui brand bun și a unui site bine poziționat pe piață, niciun jurnalist”.

”Așa că mi s-a propus să formez, într-un termen extrem de scurt, o echipă, așa cum știu eu, și să conduc tot businessul, de fapt. Iar dacă echipe mai formasem, partea a doua, aceea de a conduce și un business media, cu tot ce implică el, nu mai făcusem până atunci, iar acesta a fost lucrul care aici, la Ziare, mi s-a părut și înfricoșător, dar și extrem de provocator.

Și dacă tot am acceptat proiectul ăsta, în aceste condiții, tot ce mi-am pus în minte de la început să fac a fost exact ce eu am învățat și mi-am dorit, în acești ani, ca jurnalist. Adică o redacție în care jurnaliștii să aibă toată independența editorială de care au nevoie (lucru tot mai rar întâlnit în redacții, din păcate, însă cei care mă cunosc știu bine că, la acest capitol, este exclus să negociez orice ține de independența editorială și de felul în care eu știu că trebuie făcută presa, fără compromisuri), să aibă un mediu profesionist de lucru, să muncească cu drag, să aibă lângă ei profesioniști din presă cu care să poată face echipă, să fie feriți de orice „bruiaj” care ar putea să apară în redacții, să facă presă de calitate. Și mi-am mai propus ca acești jurnaliști, având un brand bun în spate, să poată trăi exclusiv din munca lor, adică din ceea ce poate produce cinstit publicația pentru care ei lucrează.

Toate lucrurile astea s-au îndeplinit”, a adăugat ea.

Pe de altă parte, Ovidiu Vanghele a scris:

„Evident ca plec odata cu Ramona de la Ziare com. Ma bucur tare ca am participat alaturi de ea constructia redactiei, sper sa nu se aleaga praful de acest grup, oamenii care raman acolo chiar sint oameni cum trebuie.

Mi-ar fi placut sa fac mai mult jurnalism si mai putine discutii cu patronatul, da’ na, asta e”, a subliniat jurnalistul.





Este pentru a doua oară într-un an când Ziare.com rămâne fără redactor-șef. În iunie 2020, a avut loc o plecare în masă a echipei de atunci. La vremea respectivă, a plecat toată redacția condusă de Serinela Spătărelu, dar și departamentele de suport, de tehnic și de vânzări. În total, aproximativ 30 de persoane

Conform informațiilor de atunci, scrie Pagina de Media, la mijlocul plecărilor a fost o neînțelegere între echipa redacțională și patronat, mai exact reprezentantul patronatului, Andrei Siminel.





Câteva luni mai târziu, într-o postare pe Facebook, Nadina Ioana Dogioiu, fostă jurnalistă la Ziare.com, spunea că a plecat de la publicație, anul trecut, pentru că i s-a cerut să scrie despre avantajele pâinii ambalate.

Pagina de Media mai scrie că mandatul Ramonei Ursu la Ziare.com a fost marcat și de un subiect controversat. Mai exact, o monitorizare Paginademedia.ro, din luna ianuarie, a arătat cum pe Ziare.com au apărut foarte multe materiale despre binefacerile pâinii ambalate.