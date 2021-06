SUA: Presa națională cotidiană merge bine, ceilalți suferă (studiu)

New York Times - prima pagina

Confruntate cu scăderea veniturilor din publicitate și a edițiilor tipărite, cele trei ziare cotidiene cu audiențe naționale și internaționale au reușit bine datorită abonamentelor online.În 2020, New York Times și-a văzut numărul de abonați online crescând cu 52% și cu 43% în total la integrarea edițiilor tipărite. Washington Post, pe de altă parte, a înregistrat o creștere de aproximativ 50% a portofoliului său digital de abonați, în timp ce Wall Street Journal a încheiat anul calendaristic cu 29% (+ 21% în total).În același timp, restul presei, în principal cotidienele locale sau regionale, a înregistrat o scădere de 6% a portofoliului de abonați.Saltul de 27% al abonaților digitali nu a fost suficient pentru a compensa scăderea de 19% din edițiile tipărite.Cu toate acestea, Centrul de Cercetare Pew constată că scăderea cu 6% a numărului total de abonați este cea mai puțin importantă de 6 ani, ceea ce ar demonstra o posibilă încetinire a declinului, sau chiar o stabilizare.Dacă cei trei giganți ai presei americane au beneficiat, fără îndoială, de un an excepțional 2020 din punct de vedere al actualității, între criza coronavirusului, mișcarea împotriva discriminării rasiale și alegerile prezidențiale, efectul a fost mai puțin marcant pentru eidecât pentru alte cotidiene regionale și locale.La sfârșitul anului 2020, New York Times, Wall Street Journal și Washington Post reprezentau aproximativ o treime din totalul abonaților la cotidienele din Statele Unite.Un alt fapt demn de remarcat este că, pentru prima dată în 65 de ani, cotidienele americane, cu excepția Times, Post și Journal, au atras mai multe venituri din abonamentele și vânzările numerice decât din publicitate. Veniturile din publicitate au fost împărțite la trei în zece ani.În ceea ce privește personalul, presa cotidiană americană (cu excepția celor trei cotidiene naționale) a pierdut peste 4.000 de locuri de muncă în 2020. Din 2008, redacțiile au redus peste 40.000 de locuri de muncă, pentru a număra astăzi doar 30.820, potrivit studiului publicat marți.