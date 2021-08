După plecarea din Pro TV, Florin Călinescu anunță ce planuri are: Am semnat un contract cu niște prieteni. Nu îmi fac televiziune că nu sunt atât de nebun

„Pentru că niște buni prieteni s-au gândit să ne încrucișăm destinele, m-am gândit să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică. Ei mai curând genul meu să construiesc decât să mă dau pe tobogane făcute de alții, cu trasee bine judecate de ei. (...) Nu îmi fac o televiziune că nu sunt atât de nebun, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla probabil săptămâna asta despre ce este vorba, de consilier, de consultant. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei cu dvs. Am semnat un contract de consultanță, de consiliere pentru mai multe televiziuni”, a spus Florin Călinescu într-un live pe Facebook.







El a adăugat că acum caută „oameni care să se exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creație” și vrea să facă programe românești pentru acele televiziuni.







„Fac împreună cu niște prieteni niște lucruri importante. Eu sunt chemat să-mi dau cu părerea și să începem să creionăm niste programe”, a mai spus el.