CNA: Antena 1 - emisie suspendată timp de 10 minute, pentru reflectarea defectuoasă a cazului gemenilor din Ploieşti

Potrivit unui comunicat al CNA transmis joi și citat de Agerpres, ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite, membrii Consiliului au analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate pentru şapte ediţii ale emisiunii „Acces direct”, difuzate în perioada 6-14 septembrie, urmărind modul în care radiodifuzorul a reflectat cazul celor doi gemeni decedaţi după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploieşti."Constatând încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi art. 32 alin. (1), (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ţinând cont de gravitatea faptei, de audienţa înregistrată şi de sancţiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an (conform art. 144 alin. (3) din Codul audiovizualului), CNA a decis sancţionarea postului Antena 1 cu obligaţia de a difuza timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare", precizează CNA.Art. 95 din Legea audiovizualului prevede la alin. 1, litera a, obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare.Conform CNA, postul va trebui să difuzeze textul deciziei îndată ce va primi textul acesteia.* De asemenea, pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea postului Antena 1 cu amendă de 10.000 de lei.Rapoartele de monitorizare analizate au cuprins două ediţii ale emisiunii "Acces direct" din 12 şi 27 mai, având ca subiecte crima ce a avut loc în urmă cu cinci ani în judeţul Brăila şi, respectiv, cazul morţii mezzosopranei Maria Macsim Nicoară.* În aceeaşi şedinţă, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis revocarea amenzii de 10.000 de lei aplicate postului Realitatea Plus în şedinţa publică din data de 28 septembrie, pentru emisiunea "Culisele statului paralel", ediţia din 1 august. În urma reanalizării raportului de monitorizare, CNA a decis sancţionarea postului Realitatea Plus cu amendă de 5.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.