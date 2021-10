Miză de milioane de euro în scandalul dintre marile edituri și Bookster, așa numitul "Uber" al bibliotecilor publice. Istoria unui proces învăluit în tăcere

Istoria unui proces învăluit în tăcere: Decizia instanței ar putea veni chiar luna viitoare

Contactat de HotNews.ro pentru clarificări privind modul de operare al Bookster.ro raportat la legislația drepturilor de autor și cea a bibliotecilor, Octavian Radu nu a dorit să ofere prea multe detalii.



"Eu de regulă sunt foarte deschis cu presa. Îmi pare rău că de această dată o să fiu nevoit să te refuz. Ținând cont de procesele pe rol și de investigația curentă, prefer să stau în banca mea. Pot doar să-ți spun că s-a făcut din țânțar armăsar și că sunt multe orgolii și emoții la mijloc.", a declarat pentru HotNews.ro Octavian Radu. pentru clarificări privind modul de operare al Bookster.ro raportat la legislația drepturilor de autor și cea a bibliotecilor, Octavian Radu nu a dorit să ofere prea multe detalii.





Bogdan Georgescu nu a dorit să facă declarații invocând procesele pe rol și investigația curentă deschisă de Consiliul Concurenței. Același refuz l-am primit și din partea editurilor și a Asociației Editurilor din România.

Ce acuzații sunt la adresa Bookster în instanță și de ce sunt investigate editurile acum de Consiliul Concurenței

(1) Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se înțelege punerea la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop.

(2) Împrumutul efectuat prin biblioteci nu necesită autorizarea autorului și dă dreptul acestuia la o remunerație echitabilă. Acest drept nu poate face obiectul unei renunțări.

(3) Remunerația echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituțiilor de învățământ și prin bibliotecile publice cu acces gratuit.

Aceasta este una din principalele probleme pe care va trebui să se pronunțe instanța.

Tribunalul București ar putea da o decizie în acest litigiu în data de 13 octombrie 2021.

- 10 edituri: Vremea, Curtea Veche, Publica, Nemira, Humanitas, RAO, Trei, ART, Polirom, Litera, la care se adaugă Asociația Editorilor din România (AER)

Chirițoiu: Ipoteza în care ar exista suspiciuni privind legalitatea funcționării pe piață a Bookster nu este relevantă pentru a stabilirea încălcării normelor de concurență

"Conform legislației în domeniul concurenței, fiecare firmă trebuie să-și stabilească propria politică comercială și este liberă să decidă în mod individual și independent cu cine derulează relații comerciale.

Pe de altă parte, însă, comportamentul comercial coordonat manifestat prin refuzul colectiv de a vinde către un anumit client și/sau posibil concurent, cu intenția de a-l elimina de pe piață, este incriminat atât de legislația și jurisprudența națională, cât și de cea europeană, acest aspect fiind investigat de autoritatea de concurență.", a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

"Acțiunea în instanță și investigația Consiliului Concurenței sunt acțiuni independente. Ipoteza în care ar exista suspiciuni privind legalitatea funcționării pe piață (n.a a Bookster), nu este relevantă pentru a stabilirea încălcării normelor de concurență.

Investigațiile declanșate de autoritatea de concurență vizează întotdeauna companiile față de care există indicii că ar fi participat la comportamente anticoncurențiale. În cazul de față, investigația declanșată pe piața furnizării de carte din România vizează și două lanțuri de librării, precum și Asociația Editurilor din România.", a mai precizat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

Piața de carte din România ale cărei venituri sunt estimate de oameni din industrie la circa 60 milioane de euro anual (exceptând manualele, auxialiarele școlare și edițiile de chioșc) se confruntă în prezent cu un litigiu fără precedent: 10 mari edituri au dat în judecată, în anul 2019, o nouă bibliotecă apărută pe piață - Bookster - Biblioteca 2.0, operată la acel moment de Asociația "Educație pentru toți copiii" și de firma Development Consulting SRL, ambele controlate de Bogdan Georgescu.Vremea, Curtea Veche, Publica, Nemira, Humanitas, RAO, Trei, ART, Polirom, Litera, la care se adaugă Asociația Editorilor din România (AER).Lansată în 2013, Bookster se prezenta la acel moment ca un "Uber, Spotify sau Airbnb" al bibliotecilor publice locale, cu zeci de mii de abonați, modelul de afaceri fiind acela de a împrumuta gratuit cărți către angajații companiilor. În schimb, companiile plăteau un abonament începând de la 4 euro pe lună pentru transportul cărților împrumutate la birou.Bookster se prezintă ca bibliotecă publică, ceea ce presupune, potrivit Legii Bibliotecilor, să ofere acces gratuit la cărțile sale și că, pentru înființarea sa, este nevoie de un aviz de specialitate al Comisiei Naționale a Bibliotecilor și de o decizie de autorizare din partea Ministerului Culturii sau, după caz, a Ministerului Educației ().Niciuna din cele 10 edituri și nici Asociația Editurilor din România nu au dorit să comenteze la acel moment pe marginea acuzațiilor aduse Bookster în cadrul procesului. Câteva detalii au fost prezentate doar de Bogdan Georgescu.La rândul său, Tribunalul București a respins de două ori cererile HotNews.ro de a consulta dosarul, inclusiv după ce HotNews.ro și-a expus punctul de vedere privind interesul public, cerut de Hotărârea CSM referitoare la Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media., procesul are legatură cual Bookster, respectival Bookster, raportat la regimul drepturilor de autor și al remunerațiilor care ar trebui plătite către edituri și autori. Acest model de business prin care Bookster câștigă bani din livrare, spre deosebire de bibliotecile publice clasice, este contestat de edituri.- Contactate recent de HotNews.ro, niciuna dintre părți nu dorește să facă declarații oficiale în contextul litigiului care este pe rol și mai nou a investigației demarate de Consiliul Concurenței privind un posibil comportament anticoncurențial din partea celor 10 edituri, a două lanțuri de librării și a Asociației Editurilor din România.De menționat ar fi că Bogdan Georgescu a renunțat în 2018 la serviciul de livrare de cărți, care a fost preluat de omul de afaceri Octavian Radu, care deține mai multe business-uri printre care compania de logistică TCE și lanțul de librării Diverta ( care a intrat în acest an în insolvență , pentru a doua oară în ultimii 10 ani).De altfel,, care este deținută integral de, firmă controlată de omul de afaceriBookster.ro se prezintă acum ca "o platforma de intermediere, conectare, personalizare, facilitare și promovare a accesului la lectură între cititori și diversele biblioteci înscrise în platforma www.bookster.ro., care este gestionată în continuare de Asociația "Educație pentru toți copiii", al cărei fondator este, și ale cărei cărți pot fi împrumutate mai departe prin platforma Bookster.ro.a avut anul trecut venituri de peste 15,1 milioane lei (peste 3 milioane de euro), dar cheltuieli mai mari, astfel că a încheiat anul cu o, potrivit datelor Ministerului de Finanțe. Pe de altă parte,, cealaltă firmă a lui Bogdan Georgescu, a avut un, controlată de Octavian Radu, care gestionează acum serviciul de livrare de cărți prin platforma Bookster.ro, a fost înființată abia în luna noiembrie a anului trecut, astfel că nu are date raportate la Ministerul de Finanțe., în cadrul procesului demarat în 2019 editurile acuză pe de o parteca bibliotecă publică a Bookster în anul 2013, iar pe de altăal Bookster, raportat la regimul drepturilor de autor și al remunerațiilor care ar trebui plătite către edituri și autori.sunt stipulate următoarele:Surse apropiate procesului susțin că editurile contestă însă modul în care Bookster a obținut autorizația de funcționare ca bibliotecă publică., pentru înființare o bibliotecă are nevoie deși dedin partea Ministerului Culturii sau, după caz, a Ministerului Educației.În această privință, Bookster a prezentat instanțeiemis în anul 2013, de ministrul Culturii de la acea dată, Daniel Barbu, pe baza unui referat favorabil redactat de reprezentantul Ministerului Culturii și de cel al Bibliotecii Naționale a României.în litigiul edituri vs Bookster demarat în 2019, fapt care arată că editurile au dat în judecată și Ministerul Culturii, cel mai probabil în legătură cu avizul acordat Bookster.este dacă Bookster.ro plătește sau nu ceva către editurile și autorii de cărți. În această privință,, societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor, în care se precizează că Asociația Educație pentru Copii - deținătoarea bibliotecii publice Bookster - a achitat remunerațiile pentru împrumutul public de carte (a operelor scrise) efectuat de aceasta în perioada 2015-2019 către CopyRo și Operascrisă.ro. într-un răspuns către G4Media.ro , Ministerul Culturii a reiterat,, faptul că Bookster ar fi autorizată să funcționeze ca bibliotecă publică de drept privat și că ar plăti și remunerații către cele două organisme de gestiune de drepturi de autor împrumutul public de carte, organismele de gestiune fiind obligate prin lege să distribuie banii la autori.Dacă inițial procesul a fost deschis la Tribunalul București , ulterior cauza a fost mutată la Tribunalul Brașov și a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție , care în data de 24 iunie 2021, Consiliul Concurenței a anunțat joi, 23 septembrie , că a deschis o investigație împotriva a 10 mari edituri de carte, 2 lanțuri de librării și împotriva Asociației Editurilor din România pentru un posibil comportament anticoncurențial, respectiv refuzul colectiv și coordonat de a vinde către un anumit client și/sau posibil concurent, cu intenția de a-l elimina de pe piață. Potrivit surselor HotNews.ro este vorba de biblioteca pentru corporatiști Bookster, care se află în litigiu cu marile edituri din 2019.Mai exact, Consiliul Concurenței investighează:În contextul litigiului pe care-l cu Bookster, se încalcă legea concurenței dacă aceste edituri refuză să mai livreze cărți către această bibliotecă?Nu, câtă vreme nu s-au înțeles să facă acest lucru, a explicat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.Acesta a mai precizat că potrivit datelor disponibile public, obiectul litigiului dintre edituri și Bookster nu vizează aspecte ce țin de incidența legii concurenței.Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile şi punctele de lucru ale companiilor investigate. Documentele ridicate se află în analiza autorităţii de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.