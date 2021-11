The New York Times are un milion de abonați în străinătate / Venituri în creștere puternică

În total, grupul a câștigat 455.000 de abonați digitali între iulie și septembrie și are acum 8,38 milioane de abonați plătitori, dintre care 90% sunt doar online. Doar într-un un an, New York Times și-a văzut portofoliul de abonați crescut cu 21% și se apropie de obiectivul de zece milioane în 2025.

„Încă credem că există cel puțin o sută de milioane de oameni vorbitori de engleză și educați în lume care sunt dispuși să plătească pentru jurnalism de calitate”, a spus Meredith Kopit Levien în cadrul conferinței telefonice de la prezentarea rezultatelor. Ea a estimat că aproximativ jumătate din această populație se afla în afara Statelor Unite.

New York Times își propune să vizeze cititorii care, în general, sunt deja abonați la cel puțin un titlu în țara sau regiunea lor de reședință și care sunt dispuși să plătească pentru un al doilea abonament, care reprezintă mai puțin de 50 de milioane de persoane, a estimat CEO-ul.

Dintre fluxul de noi abonați din acest trimestru, 18% sunt localizați în străinătate, a declarat CFO Roland Caputo în cadrul conferinței. Mai mult, pentru prima dată în acest an, se așteaptă ca New York Times să obțină mai puțin de jumătate din venituri din abonamentul la ziar.

Această evoluție nu se datorează în special scăderii veniturilor din edițiile tipărite, care au rămas relativ stabile în ultimii ani datorită creșterilor de preț, ci mai degrabă accelerării veniturilor din digital.

În al treilea trimestru, The New York Times a raportat venituri de 509 milioane de dolari, în creștere cu 19% și peste așteptări. Profitul net a fost de 54 milioane dolari, în creștere cu 62%.