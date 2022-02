Șeful CNN, Jeff Zucker, a demisionat după dezvăluirea relației pe care o are cu o colegă

​ Șeful CNN Worldwide, Jeff Zucker, a demisionat miercuri, după dezvăluirile privind relația amoroasă cu colega sa Allison Gollust, care este director de marketing al companiei. Cei doi sunt cei care au decis concedierea prezentatorului vedetă Chris Cuomo.







”Ca parte a investigației privindu-l pe Cuomo am fost întrebat despre o relație cu cel mai apropiat colaborator al meu, cineva cu care am lucrat de mai bine de 20 de ani. Am recunoscut că relația a evoluat în ultimii ani. Mi s-a cerut să spun când a început, dar am refuzat. Am greșit. Drept urmare îmi dau demisia astăzi”, se arată într-un memo al lui Zucker.





Chiar dacă el nu a spus cine este colega, aceasta e Allison Gollust, directorul de marketing al CNN, care rămâne însă în companie.







„Jeff și cu mine suntem prieteni apropiați și colegi de peste 20 de ani. Recent, în timpul pandemiei COVID, relația noastră s-a schimbat. Regret că nu am dezvăluit-o la momentul respectiv”, se arată într-un memo al lui Allison Gollust.







Zucker a preluat CNN în 2013 într-un moment când în industrie se vorbea că rețeaua traversează o criză de identitate. Veteran al NBC unde a avansat de la producător al emisiunii „Today” la președinte al rețelei, a impus în CNN un management practic.