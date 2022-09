MEDIA ȘI PUBLICITATE Joi, 01 Septembrie 2022, 11:37

Smile Media

​​Influencer marketingul nu este un concept nou, dar se bucură de noi transformări pe măsură ce domeniul devine din ce în ce mai profesionist. Studiile arată că, după ce a crescut cu peste 40% în 2021, piața de influenceri își va continua ascensiunea rapidă, ajungând la 15 miliarde $ până la sfârșitul anului, ca o consecință a apetenței brandurilor pentru aceste tipuri de parteneriate.

Află noutățile din lumea influencerilor - Participă la Influencer Marketing Conference 2022 Foto: Influencer Marketing Conference

Cele mai mari branduri speră să cultive relații semnificative și profitabile cu influencerii și, în cele din urmă, cu clienții. De aceea, este foarte important ca toți managerii de marketing care dezvoltă colaborări cu creatorii de conținut să fie la curent cu cele mai noi tendințe și transformări din influencer marketing.

Influencer Marketing Conference revine cu o nouă ediție pe 15 septembrie la JW Marriott Hotel București. Evenimentul aduce în prim plan noutățile din lumea influencerilor, tactici de succes și tendințele actuale în rândul brand-urilor, într-un ghid complet de influencer marketing, atât pentru companii, cât și pentru creatorii de conținut.

Construit ca un maraton de idei noi și strategii verificate, este singurul eveniment din România care oferă practicienilor din marcom know-how aplicat pentru a înțelege mecanismele și a învăța cum să integreze eficient influencer marketingul în planurile lor pentru campanii creative.

Specialiști locali și internaționali vor dezbate oportunitățile momentului, vor oferi soluții pentru provocările actuale și valida bune practici pentru colaborări eficiente și de lungă durată.

Invitatul special al acestei ediții este Vik Khagram, Senior Account Director Influencers Marketing, Ketchum UK. Vik a fost numit recent în Influencer Top 50 2020, o listă anuală cu cei mai buni 50 de profesioniști în influencer marketing la nivel global. O prezență constantă în emisiunile, evenimentele și publicațiile de profil din UK, Vik a fost membru al juriului în competiția globală Influencer Marketing Awards 2021. Având 8 ani de experiență în Influencer Marketing, Vik a lucrat de-a lungul carierei sale cu o gamă largă de clienți precum: Colgate-Palmolive, Nike, Unilever, EA Sports, Hellman’s, Samsung, P&G și mulți alții.

Printre vorbitorii acestei ediții se numără: Laurențiu Ion (Head of Digital & Media, PepsiCo Romania), Ioana Mârzac-Sigarteu (Communication & Corporate Citizenship Manager, Samsung Electronics Romania), Andreea Lupu (Strategy & Innovation Director, Starcom & Head of Publicis Influence), Oana Bulexa (Managing Director, MSL The Practice), Aneta Pleșa (Industry Manager, Google Romania), Lorena Șerban (Content Creator), Andreea Zanfir (Consumer Insights & Research Coordinator, Starcom Romania), Ana-Maria Udriște (Founder, Avocatoo), Cristian China Birta (Managing Partner, Kooperativa 2.0).

Cea de-a cincea ediție Influencer Marketing Conference se va desfășura în format hibrid, cu o audiență offline, în sala de conferință a JW Marriott Hotel, și una online deopotrivă. Până pe 7 septembrie, cei interesați să participe în sala de conferință pot solicita pe site-ul evenimentului o invitație gratuită. În perioada 8-14 septembrie, accesul la eveniment va fi asigurat doar pe baza unei taxe de participare. De asemenea, conferința poate fi urmărită online fie de la birou, fie din confortul casei. Cei care doresc să urmărească transmisiunea live a evenimentului se pot înregistra gratuit pe site.

Influencer Marketing Conference 2022 este un eveniment organizat în parteneriat cu Lidl România și cu sprijinul Banca Transilvania, Cirio, Starcom și MSL The Practice.

Mai multe detalii despre agendă, vorbitori și înscrieri sunt disponibile pe www.influencermarketing.ro.