Ionut Baias • HotNews.ro

New York Times a lansat miercuri o nouă aplicație audio pentru abonații săi, primul serviciu de acest gen care reunește podcasturile sale, precum „The Daily”, articolele citite și rețetele, potrivit AFP.

Sediul New York Times Foto: Julia Nikhinson / AP / Profimedia

Aplicația, disponibilă pe iOS, sistemul de operare al Apple pentru iPhone, „permite acum publicului nostru să ducă cu el Times în momentele în care cititul nu este o opțiune, cum ar fi plimbarea câinelui sau deplasarea”, a declarat Stephanie Preiss, vicepreședinte al The New York Times Audio.

În The New York Times Audio se regăsesc podcasturi existente, precum „The Daily”, care analizează o știre în fiecare zi, dar și articole citite, subiecte sportive de pe site-ul The Athletic, care a fost cumpărat de The New York Times în 2022, și o selecție de rețete de gătit, cărți sau programe TV și streaming.

Cu această nouă ofertă, gratuită, dar rezervată abonaților digitali ai ziarului, cotidianul newyorkez își consolidează prezența în sectorul jurnalismului audio, care a cunoscut o revoluție de la lansarea podcasturilor.

În 2020, New York Times a cumpărat deja compania de producție care a creat seria de podcasturi de investigație „Serial” despre cazuri penale, care vor fi disponibile în noua sa aplicație.

În ceea ce privește „Daily”, la sfârșitul anului 2022, acesta avea 129 de milioane de descărcări pe lună, potrivit New York Times. Ziarul revendică peste 9 milioane de abonați (internet și hârtie la un loc).

Compania încearcă de mai mulți ani să își diversifice oferta și a lansat cu succes abonamente la rețete de gătit (NYT Cooking) și o platformă de jocuri online, printre care jocul de cuvinte Wordle.

Achiziționarea The Athletic pentru 550 de milioane de dolari la începutul anului 2022 va permite ziarului să țintească 15 milioane de abonați până la sfârșitul anului 2027.