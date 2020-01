Serviciile medicale vor deveni digitale, personalizate și preventive. Rolul giganților tech în sănătate, tot mai mare

Articol susținut de PwC România

Pe măsură ce vor fi tot mai centrate pe pacienți, serviciile medicale vor pune accent preponderent pe prevenire, diagnostic și soluții digitale, precum aplicații mobile, dispozitive inteligente de monitorizare și instrumente de analiză pe bază de inteligență artificială (AI). Însă acest parcurs are câteva provocări critice pentru societate, în viitorul apropiat, după cum evidențiază raportul PwC despre viitorul sănătății ”Driving the future of health”. Este vorba de transformările prin care ar urma să treacă sistemele de sănătate pentru a putea folosi datele personale atât pentru îmbunătățirea propriei sănătăți și îngrijiri, cât și, secundar, pentru cercetare și dezvoltare de servicii și terapii noi.În prezent, în majoritatea țărilor, datele referitoare la sănătate nu sunt interoperabile din cauza problemelor tehnice și administrative nerezolvate, fapt care împiedică utilizarea lor. Prin urmare, medicii și companiile din domeniu trebuie să își redefinească rolurile, autoritățile de reglementare să creeze cadrul legislativ adecvat pentru soluții digitale de sănătate și schimbul de date sensibile, iar plătitorii trebuie să țină cont de noi tipuri și modalități de cheltuieli.În acest context, marile companii tech care au o expertiză vastă în folosirea datelor și a analizelor au început să o aplice cu succes și în domeniul serviciilor de asistență medicală.Cel mai recent exemplu este Amazon care, în 2019, a intrat cu Alexa în sectorul asistenței medicale prin adăugarea capacității asistentului virtual de a colecta și transmite date despre pacienți. Înainte de lansare, această aplicație a fost declarată conformă cu legea SUA privind portabilitatea și responsabilitatea în domeniul asigurărilor de sănătate, fiind o cerință importantă în sector atunci când vine vorba de asigurarea confidențialității datelor medicale. Amazon nu este un exemplu singular și celelalte mai mari companii de tehnologie de la nivel global, Alibaba, Alphabet și Apple, își extind serviciile pe piața asistenței medicale.Citiți continuarea articolului pe blogul PwC RomâniaArticol semnat de Ruxandra Târlescu, Partener PwC România