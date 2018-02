Calin Rangu, director ASF, a fost ales vicepresedinte in Comitetul pentru aplicarea inovatiilor tehnologice in asigurari din cadrul Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii

Utilizarea Big Data pentru asiguratori si intermediari, entitati existente sau start-up-uri in domenii precum: stabilirea preturilor, subscriere, managementul daunelor, vanzari si marketing din perspectiva impactului etic, a granularitatii profilelor si a evaluarii riscurilor, a disponibilitatii produselor si serviciilor pentru consumatori, in vederea protejarii acestora;

Monitorizarea riscurilor cibernetice prin intelegerea impactului si luarea masurilor necesare din perspectiva oportunitatilor si a provocarilor;

Adaptarea tehnicilor de supraveghere din perspectiva InsurTech, identificarea posibilelor bariere legislative fata de inovatia tehnologica, aplicarea principiului proportionalitatii in domeniul inovatiei financiare (de exemplu start-up-uri in asigurari de tip peer-to-peer);

Analizarea noilor modele de afaceri si de valoare adaugata adusa de tehnologiile digitale datorita fragmentarii proceselor de afaceri prin aparitia a noi jucatori tehnologici pe piata asigurarilor;

Monitorizarea colaborarii dintre societatile de asigurare si furnizorii de tehnologii nesupravegheati de autoritati financiare, de exemplu furnizorii de cloud-computing.

Calin Rangu a devenit anul trecut membru al ITF, ca urmare a unei selectii individuale ce a avut loc la nivelul celor 27 de tari membre ale EIOPA, fiind si reprezentantul ASF in cadrul Comitetului Consumer Protection and Financial Innovation unde se elaboreaza recomandarile si ghidurile tehnice de aplicare a legislatiei in asigurari pe domeniul distributiei si a regulilor de conduita.Conform mandatului dat de Board of Supervisors al EIOPA, Comitetul ITF va conduce activitatile EIOPA referitoare la activitatile si problemele legate de InsurTech. Prin InsurTech se intelege inovatia sustinuta tehnologic in domeniul asigurarilor si a pensiilor private, indiferent de natura sau dimensiunea furnizorului produselor sau serviciilor.ASF a constituit, la sfarsitul anului 2017, propriul grup InsurTech, al carui rol este sa incurajeze introducerea tehnologiilor inovatoare in asigurari si pensii.