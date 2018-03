Reactia administratorilor de pensii private la declaratiile ministrului Olguta Vasilescu: Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire, fara niciun cost suplimentar, pentru circa 50% din populatia activa a Romaniei

Redam mai jos integral comunicatul transmis joi, 1 martie 2018, de Asociatia pentru Pensiile Administrate Private (APAPR):

"Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat acum trei luni si eu, si domnul presedinte Liviu Dragnea, in sensul ca nu se desfiinteaza acest pilon 2 de pensii, nici nu am avea cum sa facem acest lucru, doar ca analizam la ora actuala posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze, adica sa nu mai fie o obligatie prin lege ca persoana sa fie si la pilonul 1, si la pilonul 2 de pensii si sa-i dam posibilitatea sa opteze", a explicat Vasilescu la Palatul Parlamentului, intrebata care este viziunea sa in legatura cu pilonului 2 de pensii.

"Asa este corect. Eu, la vremea respectiva, asa am facut. Eram exact intre varsta de 34 si 35 de ani, in acel an s-a putut opta, nu am fost redistribuita direct la pilonul 2 - asa cum spunea astazi un personaj din Parlament care nu avea cum sa cunoasca situatia mai bine decat mine - si eu, la vremea respectiva, am optat sa raman doar la pilonul 1 de pensii, pe considerentul ca niciodata statul nu poate sa dea faliment. Cand vorbim de firme private, este cu totul alta discutie, dar eu va invit sa asteptati aceasta initiativa, ca sa vedeti despre ce este vorba cu certitudine. Ca si concluzie: nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii", a mentionat ea.

"In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, initiate in urma cu aproape un an, APAPR doreste sa reitereze cateva informatii-cheie:Pilonul II de pensii a fost infiintat in urma cu 10 ani si pana in prezent a functionat transparent, in siguranta, eficient si cu performante investitionale remarcabile in beneficiul contributorilor. Obligativitatea instituita prin lege a facut din Pilonul II de pensii o cale sigura de a atinge toti salariatii, in vederea asigurarii pentru acestia a unui venit suplimentar la varsta pensionarii. De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru circa 50% din populatia activa, procentul fiind progresiv mai mare cu cat veniturile sunt mai mici.Perspectivele demografice vor continua sa se inrautateasca, dupa cum arata un raport recent al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Romania urmand sa inregistreze a saptea cea mai drastica reducere a populatiei in perioada 2017-2050 la nivel mondial: de la 19,7 milioane locuitori in 2017 la 16,4 milioane in 2050, adica -17%. Potrivit studiului ONU, pe langa trendul global de imbatranire a populatiei, 51 de state se vor confrunta si cu reducerea acesteia, Romania plasandu-se intre statele cu cea mai accentuata reducere a populatiei in urmatoarele decenii. Ca urmare, in Romania, ca in multe state ale lumii, sistemul public de pensii nu mai poate sa asigure de unul singur pensii adecvate generatiilor viitoare de romani.Ca raspuns la toate aceste probleme demografice, Romania a introdus in anii 2007-2008, sub indrumarea institutiilor internationale, fondurile private de pensii: Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ. Cele mai recente cercetari independente, precum cele citate anterior, confirma ca motivele pentru care a fost aplicata reforma pensiilor private nu doar ca nu s-au rezolvat de la sine, ci chiar s-au acutizat in ultimii ani. In concluzie, APAPR considera ca doar continuarea dezvoltarii sistemului de pensii private este de natura a imbunatati capabilitatea sistemului de pensii in general de a intruni asteptarile populatiei active de azi.", posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna."In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul in care discuti cu niste privati, situatia se pune altfel!", le-a transmis luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu persoanelor varstnice la o reuniune care a avut loc la sediul Institutului National de Statistica, potrivit unor surse participante la discutii.dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon, potrivit Agerpres.Ministrul Muncii a adaugat ca si ea a optat la vremea respectiva doar pentru pilonul 1.Olguta Vasilescu a mai precizat ca va prezenta cifre care sa arate celor interesati cat de eficient sau ineficient este pilonul 2 de pensii.Reamintim ca in vara anului trecut, fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a declarat ca Pilonul II de pensii va disparea pana la finalul acelui an, urmand sa ramana doar Pilonul I si III. "Pilonul II, da, se va desfiinta. Banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta intre posibilitatea de a le administra statul acesti bani si a le oferi o pensie la sfarsitul stagiului de cotizare sau sa fie un privat care face acest lucru", spunea atunci Misa, la doar doua luni dupa ce fondul de pensii NN, cel mai mare administrator de fonduri de pensie privata din tara noastra, a primit o amenda uriasa din partea Statului pentru ca si-a avertizat cientii sa fie atenti la discutiile publice despre o posibila nationalizare a acestor fonduri de pensii private.