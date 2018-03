Cum a fost simplificat procesul de despagubire in cazul daunelor produse de cutremure, dupa 8 ani de functionare a sistemului de asigurare obligatorie a locuintelor

"Urmarim in permanenta sa venim in sprijinul asiguratilor, iar simplificarea procedurilor pe care acestia trebuie sa le indeplineasca pentru realizarea dosarului de dauna reprezinta doar unul din pasii pe care ii facem in aceasta directie. Initierea unei colaborari intre PAID si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului inseamna un aspect birocratic in minus pentru asiguratii ale caror locuinte au fost afectate de un cutremur", a declarat Nicoleta Radu, director general, PAID Romania.

O masura introdusa dupa 8 ani de functionare a sistemului asigurarii obligatorii a locuintelor

, asiguratul era obligat sa solicite in scris, de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), o adresa in care reprezentantii INCDFP mentionau intensitatea macroseismica resimtita in localitatea in care este amplasat imobilul asigurat. Acest document trebuia inclus in dosarul de dauna transmis catre PAID Romania.In cadrul noii colaborari dintre cele doua entitati, PAID Romania va primi, din partea INCDFP, o informare lunara privind activitatea seismica de pe teritoriul tarii, precum si o informare de fiecare data cand se inregistreaza un eveniment seismic care depaseste magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter. Aceste informatii sunt furnizate pe baza datelor preluate din punctele de colectare a informatiilor ale INCDFP.Informarile transmise de INCDFP constituie baza pentru confirmarea evenimentului in cazul dosarelor de dauna depuse de asiguratii ale caror locuinte au fost afectate de un seism. Proprietarii de locuinta sunt astfel scutiti de un drum si de o procedura birocratica in plus in cazul intocmirii unui dosar de dauna.Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor (PAID) s-a constituit ca societate de asigurare in luna noiembrie 2009. Activitatea efectiva a PAID a inceput in luna februarie 2010, iarerau active la nivel national 1.693.006 asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), conform statisticilor PAID Romania, citate de site-ul de profil 1Asig.ro. acopera trei riscuri specifice Romaniei: cutremur, inundatie si alunecare de teren.(suma maxima asigurata 20.000 euro) siin cazul locuintelor tip B (suma asigurata fiind de 10.000 euro).sunt constructiile cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.sunt constructiile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.Gradul de cuprindere in asigurare era de 18,96% la finalul anului trecut. Potrivit datelor PAID, 75,64% dintre politele active au fost incheiate in mediul urban si 24,36% in mediul rural. In functie de tipul locuintei, 93,04% dintre politele PAD sunt incheiate pentru cele de tip A si 6,96% pentru locuintele de tip B.Din datele publicate de PAID pe propriul site, si citate de 1Asig.ro, rezulta ca societatea a platit, in 2017, daune in valoare totala 2.895.845 lei. In cazul unui dezastru major in Romania, produs de unul dintre cele trei riscuri acoperite de asigurarea obligatorie a locuintei,, aceasta fiind capacitatea pe care o are programul de reasigurare al companiei.