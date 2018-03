Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, avizat de ASF ca administrator la Posta Romana Broker de Asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat miercuri, 14 martie, ca a aprobat numirea lui Augustin Florin Hagiu in calitate de administrator al societatii Posta Romana Broker de Asigurare si a lui Sillo Constantin in functia de Director general - conducator executiv la societatea Posta Romana Broker de Asigurare.Augustin Hagiu fusese avizat de ASF ca administrator provizoriu la Posta Romana Broker de Asigurare inca din 10 ianuarie 2018, potrivit ZF , iar Sillo Constantin preluase provizoriu conducerea executiva a PRBA in toamna anului trecut, potrivit unui comunicat al Postei Romane. Augustin Hagiu a obtinut un nou mandat la conducerea FORT in vara anului trecut, potrivit Bursa.ro. , Posta Romana a anuntat ca a majorat capitalul social al filialei Posta Romana Broker de Asigurare cu suma de 1,5 milioane de lei, operatiune care a fost avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Brokerul a ajuns astfel la un capital social de 2,2 milioane lei. Oficialii companiei au precizat atunci pentru HotNews.ro ca aceasta e a doua incercare de capitalizare a brokerului de asigurare, prima facand parte dintr-un dosar care este instrumentat, in prezent, de DNA.Cele mai recente date afisate la Ministerul de Finante arata ca in 2016 Posta Romana Broker de asigurare avea un numar mediu de 13 salariati si o pierdere neta de 937679 lei.