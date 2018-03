Comisia Europeana: Reducerea contributiilor la fondurile de pensii private obligatorii va reduce deficitul fiscal-bugetar pe termen scurt, dar pe temen lung ar putea afecta sustenabilitatea sistemului de pensii

"Guvernul a revenit in parte asupra reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus sistemul de pensii cu mai multi piloni. Reforma din 2008 prevede ca o parte din contributiile de asigurari sociale este directionata catre conturi individuale finantate (un sistem de cotizatii predefinite) care sunt gestionate de fonduri de pensii (cel de al doilea pilon al sistemului de pensii). S-a prevazut o crestere treptata a contributiilor la cel de al doilea pilon de pensii, la 6 % din salariul brut, pe baza unui calendar prestabilit. Cu toate acestea, contributiile au fost majorate in 2016 cu doar 5,1 % (in loc de 5,5 %), iar bugetul pentru 2017 a mentinut aceasta rata. In noiembrie 2017, guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care a redus rata la 3,75 % din salariul brut incepand din 2018.

Cu toate acestea, castigul bugetar s-ar estompa pe termen lung , deoarece contributiile sociale redirectionate de la al doilea pilon ar fi insotite de obligatia de a plati pensii pentru limita de varsta in viitor. In plus, aceasta modificare va avea drept rezultat pensii mai putin diversificate si ar putea avea, de asemenea, consecinte negative asupra dezvoltarii pietelor de capital.

Reducerile recente ale contributiilor la fondurile de pensii din cel de al doilea pilon au fost declansate mai degraba de problemele fiscal-bugetare pe termen scurt decat de performanta lor financiara . Situatia financiara si functionarea fondurilor private de pensii din Romania nu au constituit un motiv de ingrijorare. Conform datelor OCDE, in 2016 au fost printre cele mai performante fonduri de pensii din noile state membre ale UE, impreuna cu fondurile de pensii din Polonia si Croatia (OCDE, 2017c). Rata de rentabilitate neta reala a investitiilor fondurilor de pensii din cel de al doilea pilon din Romania era de aproximativ 5 % in 2016 , mai mare decat rata medie de rentabilitate (medie simpla) de 3,4 % a fondurilor de pensii din noile state membre ale UE.

Reforma celui de al doilea pilon de pensii ar putea afecta sustenabilitatea sistemului de pensii si performanta pietei locale de capital. La sfarsitul lunii iunie 2017, fondurile de pensii din cel de al doilea pilon detineau active totale in valoare de 7,9 miliarde EUR si aproximativ 6,9 milioane de participanti (persoane fizice). In ultimii doi ani, fondurile de pensii din cel de al doilea pilon si-au diversificat considerabil investitiile. Incepand din iunie 2017, aproximativ 65 % din activele lor au fost investite in titluri de stat, in scadere fata de aproximativ 70 % in 2012.

In plus, aceste fonduri de pensii au investit aproximativ 19,6 % din activele lor in fonduri proprii, 6,4 % in depozite si restul in fonduri de investitii, obligatiuni corporative si municipale. Investitiile fondurilor de pensii din cel de al doilea pilon in actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti au ajuns la aproximativ 1,34 miliarde EUR la sfarsitul lunii iunie 2017. Aceste investitii au fost cu circa 20 % mai mari decat la sfarsitul anului 2016, gratie majorarii indicilor bursei de valori si cresterii participatiilor detinute de aceste fonduri de pensii la unele dintre cele mai mari societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti.



"Pilonul II a avut rezultate bune in ultimii ani, fondurile de pensii private din Romania inregistrand o performanta de top in Europa. Totodata, acestea sunt printre cei mai importanti investitori institutionali din economia locala, detinand aproximativ 20% din actiunile liber tranzactionate la Bursa de Valori de la Bucuresti si circa 7% din datoria publica a Romaniei. In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea dezechilibrelor demografice viitoare.

Impactul pozitiv al Pilonului II la nivel economic si social este insa proportional cu valoarea activelor pe care le gestioneaza. Implicit, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie. Astfel de schimbari e de preferat sa fie reversate in urmatorii ani, stabilitatea si predictibilitatea legislativa fiind cruciale pentru dezvoltarea sustenabila viitoare a Pilonului II in Romania", a declarat Andreea PIPERNEA, Vicepresedintele APAPR.

Intr-un comunicat transmis luni, 19 martie, APAPR (sociatia care reprezinta administratorii fondurilor de pensii private din Romania), sustine ca "analiza Comisiei Europene confirma atat concluziile altor institutii internationale prestigioase (OECD, FMI, PensionsEurope, BetterFinance si altele), cat si observatiile formulate de-a lungul timpului de catre numerosi analisti / experti locali.Potrivit acestora, mai spune APAPR, "fondurile de pensii private de Pilon II din Romania au fost in cei 10 ani de la lansare printre institutiile financiare cele mai performante atat din Romania, cat si din Europa, iar afectarea lor prin reducerea contributiei sau alte masuri negative pune probleme suplimentare sistemului de pensii, in loc sa imbunatateasca situatia. In acelasi timp, pietele financiare - mai ales Bursa de la Bucuresti - vor avea de suferit de pe urma afectarii Pilonului II, care este deja printre cei mai mari si seriosi investitori institutionali de pe piata locala de capital."APAPR mai reitereaza faptul ca doar mentinerea legislatiei si arhitecturii actuale a Pilonului II, fara alte modificari, este singura solutie potrivita pentru generatia actuala de romani activi, care au asteptari foarte ridicate de la sistemul de pensii.