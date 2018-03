Comisia Europeana, despre revocarea lui Misu Negritoiu de la conducerea ASF: Denota exercitarea unor presiuni politice si limiteaza independenta autoritatii

"Independenta autoritatii de supraveghere nebancara a devenit obiectul unor presiuni. In urma masurilor luate dupa efectuarea, in 2015, a unei reevaluari a bilantului si a testului de rezistenta a sectorului asigurarilor (Comisia Europeana, 2017a) in vederea rezolvarii deficientelor referitoare la societatile de asigurari aflate in dificultate financiara si la situatia asigurarii auto obligatorii, Parlamentul a lansat, la sfarsitul anului 2016, o procedura de revocare a mandatului presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fostul presedinte al autoritatii a fost ulterior eliberat din functie de catre Parlament in mai 2017. Aceste masuri denota exercitarea unei presiuni politice ca raspuns la actiunile de supraveghere ale autoritatii. Se limiteaza astfel independenta autoritatii de supraveghere de a aborda in timp util deficientele identificate in sfera sa de competenta."

"Nici astazi nu inteleg si nu mi s-au adus la cunostinta motivele revocarii mele, iar procedura de revocare mi se pare din Balta Brailei, pentru ca nu respecta legea. Eu cred ca mi-am indeplinit mandatul si obiectivele. Eu am venit la ASF cu o misiune clara si cu sprijin politic clar. Din pacate dintre cei care mi-au dat sprijinul politic nu a mai ramas decat unul - presedintele Senatului. (n.a Calin Popescu Tariceanu). Nu mi-am imaginat ca voi sta 3 ani. Prefer sa ies scos de politicieni decat scos de DNA. Ma duc linistit ca mi-am facut treaba", a declarat, in data de 10 mai 2017, Misu Negritoiu, presedintele ASF legat de revocarea sa.

privind Romania ca revocarea presedintelui ASF denota exercitarea unei presiuni politice ca raspuns la actiunile de supraveghere si limiteaza independenta autoritatilor de supraveghere., parlamentarii au votat in unanimitate - 238 voturi "pentru" - revocarea din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara a lui Misu Negritoiu, dupa scandalul cu fondul de pensii private NN. Propunerea de revocare a lui Negritoiu data din octombrie 2016, cand a fost intocmit un raport legat de modul in care a fost gestionata criza RCA din 2016.Misu Negritoiu si-a infiintat ulterior o firma de intermedieri financiare, Misu Negritoiu&Partners, iar de la inceputul acestui an a devenit senior advisor in cadrul Ernst and Young, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Profit.ro. Dupa revocarea lui Misu Negritoiu, la conducerea ASF a fost numit, fost deputat PSD si presedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor.