Groupama, al saselea mare asigurator local, a inregistrat un profit de 10 milioane de euro in 2017/Veniturile totale au fost afectate de scaderea vanzarilor RCA

Groupama in 2017 Foto: Groupama

"Strategia noastra s-a dovedit a fi de succes, astfel ca Groupama Asigurari ramane un partener de incredere care ofera servicii de calitate inalta la un pret corect si care este alaturi de clienti in momentele neprevazute, atunci cand acestia au cea mai mare nevoie, asigurandu-le continuitatea planurilor personale si profesionale", a declarat Francois Coste, CEO Groupama Asigurari.

Groupama in 2018 Foto: Hotnews

Asiguratorul sustine ca 2017 a fost un an in care rezultatele in termeni de satisfactie a clientilor au crescut, numarul de reclamatii ramanand cel mai mic din piata pentru al 5-lea an consecutiv.Valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 924 milioane lei in 2017, contributia Asigurarilor Non-Viata fiind de 890 milioane lei, in conditiile in care au fost realizate cresteri pe toate componentele sale. Cresterea fata de anul precedent, excluzand RCA, a fost de 11% in timp ce rezultatul total a fost similar cu cel inregistrat in anul anterior, a anuntat marti asiguratorul.realizate in 2017 de Groupama Asigurari s-au situat la nivelul de 205 milioane de lei, in scadere cu 29% fata de anul anterior.Anul trecut,au ajuns la 394 milioane lei, pe fondul cresterii anuale de 10%, in timp ce primele brute subscrise peau fost de 209 milioane lei, in crestere cu 8%.continua dinamica de doua cifre (38% crestere anuala), pana la 32 milioane lei, confirmand potentialul ridicat al acestei linii de business. Si linianoteaza performante ridicate, in special pentru asigurarile de Transport, CMR (transport de marfuri) si de Calatorii, crescand cu 12% in 2017 fata de 2016, pana la 43 milioane lei.Primele brute subscrise pe liniaau fost in 2017 cu 8% mai mari decat in anul precedent, dezvoltarea acestei linii fiind una dintre prioritatile asumate ale companiei., conducerea Groupama Asigurari si-a propus sa inregistreze o crestere cu 10% a veniturilor si un profit de 33 milioane de lei si sa se concentreze pe consolidarea pozitiei de asigurator de top, continuand strategia de diferentiere prin produse inovative, flexibilitate si servicii de calitate la un pret corect.