Dupa Groupama, si VIG anunta reducerea veniturilor pe 2017 din Romania in urma unor incasari cu 54.6 milioane euro mai mici din vanzarea de RCA/Profitul a crescut insa cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro

, VIG a obtinut anul trecut venituri din primele brute subscrise in valoare de 177,3 milioane de euro, in scadere cu 23,6% fata de anul anterior., veniturile VIG pe piata locala au crescut cu 13,6% pana la 128,6 milioane euro, in timp ceau scazut cu 14,2% pana la 90,4 milioane euro., VIG precizeaza ca integrarea operatiunilor AXA LIfe, companie cumparata anul trecut, a avut un impact pozitiv asupra veniturilor.Veniturile din produsele de asigurare de viata cu prime regulate au scazut cu 0,5% pana la 42,3 milioane euro, iar veniturile din produsele de asigurare de viata cu prima unica au crescut cu 64,6% pana la 61,8 milioane euro. Veniturile firmelor controlate de VIG in Romania din asigurarile de sanatate vandute in Romania s-au dublat anul trecut la 6,2 milioane euro., al saselea mare asigurator local in functie de venituri, a anuntat in aceasta saptamana ca anul trecut a crescut pe toate liniile de business, cu exceptia RCA, valoarea primelor brute subscrise atingand 924 milioane lei in 2017, in scadere fata de venituri de peste 932,3 milioane lei inregistrate in 2016.VIG detine in Romania companiile de asigurari Omniasig, activa pe segmentul asigurarilor generale, ASIROM, cu activitate compozita, si BCR Asigurari de Viata, cu afaceri pe segmentul life. De asemenea, VIG a preluat, prin BCR Asigurari de Viata, si compania locala AXA Life Insurance, parte a grupului francez AXA. Fuziunea a fost autorizata de catre ASF.