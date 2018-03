​Avertisment al asiguratorilor cu privire la posibile dezechilibre pe piața RCA prin crearea Corpului constatatorilor de daune independenți: Prețurile RCA s-ar putea majora

Redam mai jos integral comunicatul transmis miercuri de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România - UNSAR:

Posibile efecte negative ale constituirii Corpului constatatorilor de daune independenți

"Având în vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unui Proiect de constituire a corpului de constatatori de daună independenți, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România - UNSAR solicită Președintelui ASF să manifeste diligență și rigoare în elaborarea acestei reglementări, pentru a elimina potențiale efecte negative asupra consumatorilor.În ultimii ani, piața de asigurări RCA din România a trecut printr-o perioadă extrem de tensionată, apoi printr-un proces de transformare substanțială a cadrului de reglementare, la capătul căruia s-a reușit obținerea unei mai mari predictibilități. UNSAR atrage atenția asupra pericolului pe care îl prezintă emiterea unor reglementări fără o perioadă suficient de lungă pentru dezbatere, care să permită elaborarea unor opinii bine documentate, și fără realizarea în prealabil a unui studiu de impact. Acest lucru devine cu atât mai important cu cât această reglementare poate avea efecte negative pentru cei șapte milioane de posesori de vehicule din România.Reprezentanții UNSAR nu resping actualizarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește constatarea de daune externă, însă consideră că realizarea unui Corp de constatatori, la care toți cei care practică această activitate au obligația de a se înscrie, creează premisele unor dezechilibre în piața de asigurări RCA, cu impact negativ în special asupra consumatorilor. UNSAR consideră că legislația națională ar trebui să țină cont atât de experiența europeană în acest domeniu, care arată că o autoreglementare a pieței este soluția optimă, cu beneficii pentru toate părțile implicate, cât și de provocările noilor reglementări europene, care vor intra în vigoare în acest an.UNSAR consideră că un astfel de corp de constatatori are potențialul de a provoca prejudicii majore atât asiguraților, cât și păgubiților și mediului economic în ansamblul său, prin instituirea unui monopol privat asupra segmentului de constatare și evaluare a daunelor, o componentă vitală a întregului sistem de asigurări. Unul dintre principalele efecte negative poate fi majorarea primelor de asigurare, ca urmare a creșterii costurilor aferente regularizării daunelor.Primele de asigurare auto pot crește semnificativ atât din cauza onorariilor aferente expertizelor tehnice, dar și a altor costuri legate direct sau indirect de activitatea de evaluare.Costurile vor fi suportate de toți posesorii de vehicule din România (circa 7 milioane de cetățeni), nu doar de către păgubiți (aproximativ 300,000 persoane în medie anual).Reamintim faptul că înaintea propunerii de elaborare a unui proiect care vizează constituirea unui astfel de Corp de constatori, ideea a fost promovată preponderent de către Asociația Service-urilor Independente (ASSAI). Considerăm vital ca, pentru îndeplinirea scopului implicit al acestui proiect, de creștere a gradului de protecție a consumatorului, atât ASSAI, cât și toate celelate asociații implicate încă în dezbaterea acestui proiect să manifeste transparență și să aducă clarificări publice privind membrii, statutul și obiectivele lor.Mai mult, un proiect de lege în acest sens (CEETAR) a fost respins în anul 2015 de Senatul României, comisiile avizatoare din Camera Deputaților, având de asemenea punct de vedere negativ de la Guvern și de la Consiliul Concurenței, unul dintre oponenții vocali ai acestui proiect, la acea vreme, fiind și Autoritatea de Supraveghere Financiară.UNSAR își exprimă deschiderea la dialog cu toate părțile implicate și disponibilitatea de a pune la dispoziție expertiza tehnică a membrilor săi, astfel încât să fie realizat un cadru de reglementare optim, cu beneficii în primul rând pentru consumatori. Ne exprimăm încrederea că Președintele Autorității de Supraveghere Financiară va rămâne garantul unui dialog constructiv caraterizat prin echidistanță, în folosul pieței și al consumatorilor, și nu va permite elaborarea unor reglementări în grabă, fără studii de impact și fără o integrare corectă a opiniilor specialiștilor în domeniu, în interesul consumatorilor de asigurare RCA." În următoarele luni va începe dezbaterea pe acest subiect, urmând ca în trimestrul trei al acestui an proiectul să devină funcțional.", a precizat în cadrul unei emisiuni Capital TV , de ce constituirea unui corp al constatatorilor de daună independenți ar reprezenta un câștig al clienților companiilor de asigurări, dar și un lucru pozitiv pentru piața de profil.“Este vorba despre o normă care vine în completarea normei RCA şi care va avea în vedere liberalizarea acestei profesii, responsabilizarea constatatorilor de daună şi pregătirea lor profesională. Norma care va fi făcută şi în colaborare cu cei de la RAR va avea în vedere, în primul rând, consumatorul. La ora actuală, din petiţiile depuse la ASF, am constatat că un mare număr de petiţii încă se referă la modul în care au fost desdăunaţi respectivii consumatori: spun că nu au primit suma integrală, că li s-a dat o valoare mai mică, că nu li s-a plătit la termen, că nu au fost reparaţii conforme. La momentul actual, prin norma RCA, se permit două categorii de constatatori daune. Sunt cei din cadrul societăţilor de asigurări şi, în acelaşi timp, mai există o categorie de constatatori de daună la unităţile service partenere ale asigurătorilor. Considerăm că înfiinţarea unui corp al constatatorilor independenţi pe lângă acestea două corpuri ar putea să soluţioneze problema. În centrul atenţiei va fi consumatorul, el va putea să-şi aleagă dintr-un tablou, dacă va dori, un constator independent şi va avea o garanţie că nu poate fi influenţat de asigurător sau de către unitatea de service”,