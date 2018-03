Asiguratorii, acuzați de manipulare când spun că prețurile RCA ar putea crește dacă se liberalizează activitatea de constatare a daunelor

"Asiguratorii susțin faptul că liberalizarea activității de constatare a daunelor ar conduce la “un monopol privat în segmentul de constatare și evaluare a daunelor”. Nimic mai fals! În momentul de față, pagubiții RCA își pot efectua constatarea avariilor doar la firmele de asigurări prin intermediul inspectorilor de daună angajați ai acestora. Practic, consumatorul de asigurari nu își poate alege constatatorul de daune, acesta fiind întotdeauna cel indicat de către firma de asigurari. Culmea este că cei care au instituit un monopol în constatarea daunelor timp de 28 de ani, susțin că liberalizarea exercitării acestei profesii ar conduce la un…monopol.", se arată într-un comunicat de presa transmis joi de Asociația Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor.

"Proiectul de reglemetare a acestei activități prevede tocmai liberalizarea acestei meserii, astfel încât, orice persoană pregatită profesional, ale carei competențe profesionale sunt certificate de către ISF, total independentă profesional de asigurator, broker de asigurări sau service auto, să poată efectua constatarea și evaluarea daunelor. Păgubitul RCA trebuie protejat astfel încât, să aibă dreptul să își aleagă singur constatatorul de daune și nu doar pe cei angajați ai firmelor de asigurări. Dacă în prezent, păgubitul RCA poate apela exclusiv la inspectorii de daune angajați și indicați de către asigurator, cine deține în realitate monopolul?” a declarat Ionel Calotă, președinte APRD.

înființării Corpului constatatorilor de daune independenți, ideea fiind anunțată și susținută public numai de Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Ovidiu Wlassopol. Totuși, reacțiile venite atât din partea asiguratorilor membri UNSAR, cât și din partea Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor arată ca lucrurile par să fie destul de serioase.Asociația susține că asiguratorii ar avea în prezent un cost mediu de aproximativ 112 euro/dosar de daună folosind actuala structură și că acest cost este conținut în valoarea primei RCA și poate fi redus cu aproximativ 30% prin liberalizarea acestei meserii.În sprijinul acestei afirmații, APRD a transmis presei o analiza proprie a cheltuielilor cu activitatea de constatare a daunelor în RCA (vezi documentul atașat).APRD consideră că acest cost cu serviciul de constatare al daunelor nu poate creste, ci doar se transfera catre alta entitate a carei activitate este reglementata de catre ASF si aminteste ca există mai multe tari (Germania, Polonia, Anglia, Italia, etc) care au liberalizat desfasurarea acestei activitati.Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor (APRD) a fost infiintata acum un an. Ionel Calota, presedinte al APRD, este licentiat in stiinte juridice, absolvent de master in drept administrativ, avand peste 22 ani de experienta in domeniul asigurarilor si ocupand timp de 5 ani de zile pozitia de director general adjunct in cadrul companiei ClaimExpert GIE. Acesta sustine in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare cursuri privind initierea in constatarea si dimensionarea daunelor.