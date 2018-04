Veniturile Omniasig au scăzut cu 2,24% până la 1,06 miliarde lei anul trecut, din cauza unor încasări mai mici din vânzările RCA

“2017 a fost un an plin de provocări si realizări. Principalul nostru obiectiv a fost menținerea ritmului, bazându-ne în special pe strategia noastră de creştere prudentă și de dezvoltare sustenabilă. Ne-am concentrat pe adaptarea la cerințele pieței, pe o eficientizare constantă a operațiunilor şi a proceselor şi, mai ales, pe consolidarea relațiilor de încredere cu asigurații noștri, continuând îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite. Am urmărit, de asemenea, echilibrarea portofoliului pe segmentele auto versus cele non-auto, prin oferirea unor produse cu valoare adăugată si optimizarea sistemelor Omniasig cu scopul digitalizării întregului proces de vânzare. Mulțumim clienților și partenerilor noștri pentru acest rezultat și vom continua și în 2018 în acceași consecvență privind calitatea serviciilor.”, a declarat Mihai Tecău, președintele Directoratului Omniasig.

Reclamațiile – 0,035% din totalul polițelor încheiate

De asemenea, coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2017 a fost de 2,24, ceea ce subliniază stabilitatea companiei și puterea sa financiară. Totodată, la 31 decembrie 2017, în baza calculelor și estimărilor efectuate a Cerinței de Capital de Solvabilitate (SCR) și a Cerinței Minime de Capital (MCR) determinate în conformitate cu cerințele regimului de Solvabilitate II ce a intrat în vigoare în 2016 și căruia OMNIASIG i s-a aliniat, compania respectă pe deplin cerințele de capital obligatorii.Segmentul asigurărilor auto (Casco şi RCA) a înregistrat, cumulat pe cele două linii, o scădere a volumului total de prime brute subscrise de 4,26% față de anul anterior, în urma reducerii volumului primelor pe segmentul RCA. Casco însă a înregistrat o creștere de 20% a volumului de prime brute subscrise.Linia asigurărilor de sănătate rămâne una prioritară pentru companie, strategia urmărind dezvoltarea permanentă a acesteia. În 2017, această linie a înregistrat o creștere semnificativă a primelor brute subscrise de 55,20% față de anul precedent.Numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz de către OMNIASIG în 2017 (434) a manifestat o scădere de 12,68% față de anul 2016. Raportat la numărul polițelor de asigurare emise de companie la finalul anului 2017, numărul de petiții înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,035% din acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în 2017, numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,296% dintre acestea.Conform Analizei recent emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la perioada de plată și soluționare a dosarelor de daună RCA avizate în trimestrul IV din 2017, Omniasig a înregistrat un procent de 99,12% al dosarelor de daună RCA plătite în termenul legal, iar durata medie de plată este de doar 3,15 zile/dosar, ceea ce reprezintă o îmbunătățire a acestui indicator față de trimestrul III din 2017 când acesta era de 3,61 zile/dosar. Conform aceleiași analize ASF, Omniasig a înregistrat cea mai mică durată medie de soluționare a dosarelor de daună, respectiv de 20,98 zile/dosar.Omniasig evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calității serviciilor oferite clienților prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internațional. Prin urmare, clienții care au avut un dosar de daună la Omniasig sunt rugați să evalueze experienţa avută şi modalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţia asiguratului şi calitatea serviciilor oferite fiind măsurate într-un sistem eficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPS la nivel general a fost în 2017 de 85,28%, în creștere cu 10,3 % față de anul 2016.Omniasig este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea și coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă.