Începe procesul prin care fosta șefă a NN Pensii cere anularea sancțiunii istorice aplicate de ASF în scandalul posibilei naționalizări a pilonului II de pensii

"Retragerea autorizației de director general este o sancțiune care îi face practic imposibilă angajarea pe o poziție de vârf în sectorul financiar, unde toate aceste poziții sunt autorizate fie de ASF, fie de BNR, fie de alte autorități în alte țări. O sancțiune de acest tip, care are o durată de 10 ani reprezintă o bilă neagră, este ca și cum ar fi un paria pentru industria financiară și nu doar în România, ci în toate celelalte țări UE. Cariera ei este complet încheiata din cauza acestei sancțiuni'.

Istoricul sancțiunilor istorice aplicate de ASF către NN Pensii și conducerea acestei companii în scandalul posibilei naționalizări a pilonului II de pensii

Raluca Tintoiu, fost director general NN Pensii Foto: NN Asigurari de Viata

"Dupa ce am analizat si am pus in balanta obiectivele pe termen lung ale tuturor partilor implicate, consideram ca este cel mai potrivit sa ne concentram asupra serviciilor oferite clientilor nostri si sa nu contestam decizia ASF. NN regreta intreaga situatie cauzata de comunicarea cu clientii nostri.

Angajamentul nostru fata de economia romaneasca si sistemul de pensii din Romania este la fel de puternic. In linie cu valorile de baza ale companiei, vom continua sa respectam legislatia Romaniei si regulile pietei.

NN este prezenta pe piata romaneasca de 20 de ani. In aceasta perioada, ne-am propus intotdeauna sa imbunatatim si sa diversificam serviciile noastre, raspunzand astfel nevoilor in dezvoltare ale clientilor si ale pietei. Prioritatile noastre sunt cei 1,9 milioane de clienti si echipa de peste 2000 de profesionisti dedicati", a declarat Silviu Novac, director general adjunct la NN Pensii.

"Demersul Ralucai Tintoiu de a contesta decizia ASF este individual si presupune exercitarea optiunilor legale disponibile in asemenea situatii", a declarat Silviu Novac director general adjunct la NN Pensii.

Dacă, Raluca Țintoiu a decis să apeleze la justiție pentru a anula decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), carecă fosta șefă a NN Pensii a demarat acest proces, moment la carepe care aceasta a primit-o de la ASF:În luna septembrie a anului trecut, NN Pensii a anunțat că Raluca Țintoiu își va continua cariera pe plan internațional în cadrul NN Group, în locul acesteia fiind numită în funcția de director general Andreea Pipernea., că ASF va fi apărată în procesul cu Raluca Țintoiu de avocatul Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin. Estimat la cel mult 5.000 de euro, contractual a fost atribuit pentru suma de 8.875 lei, fără TVA, potrivit datelor ASF remise la solicitarea Profit.ro.Publicația mai scria că "Raluca Țintoiu cere instanței anularea deciziei de sancționare, cu obligarea ASF de a-i restitui contravaloarea amenzii deja achitate, de 100.000 lei. De asemenea, fosta șefă NN Pensii solicită înlocuirea sancțiunii aplicate cu o sancțiune mai ușoară, respectiv cu un avertisment scris sau amendă mai mică, daral administratorului de pensii. În plus, Țintoiu vrea ca instanța să oblige ASF să-i plătească 1.000 euro ca daune morale".Amintim faptul căsancționarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societății,societatea ar fi transmis către clienți 'informații inșelătoare neprobate de nici un fel de document public cu privire la o posibilă naționalizare a activelor fondurilor de pensii și acest lucru este de natură să prejudicieze stabilitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii în România'.Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizatiei de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii.



Cum a luat ASF decizia sanctiunilor istorice aplicate NN Pensii



Ion Giurescu, vicepresedinte ASF Foto: Hotnews

"Nu am treaba cu declaratiile politice ale nimanui. Rolul meu nu este sa comentez asemenea lucruri. Vreau sa va spun ca, de ieri (n.a miercuri, 12 aprilie), inainte sa apara aceste declaratii, eu convocasem Consiliul de Administratie pentru a avea discutii pe acest subiect. L-am convocat in jurul pranzului", a declarat joi, 13 aprilie, Ion Giurescu.

"Consiliul de administratie al NN Pensii a avut astazi (n.a joi, 13 aprilie) o intalnire cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ulterior careia a luat la cunostinta din media despre masurile stabilite de autoritate in legatura cu mesajul de informare transmis de companie in data de 11 aprilie 2017 catre clientii care au declarat adresa de e-mail. Asteptam decizia oficiala a ASF si ne aratam toata deschiderea si colaborarea in demersurile ulterioare acesteia, urmand sa stabilim si sa le comunicam in cel mai scurt timp directiile de actiune ale NN Pensii".





Istoricul scandalului posibilei nationalizari a fondurilor de pensii private

Radu Craciun, Viorel Stefan si Catalin Predoiu Foto: Colaj foto

Ion Giurescu, vicepresedinte ASF responsabil de sectorul pensiilor private: "Discutiile mele informale si cu Ministerul Finantelor si cu BNR si in ASF, discutii care au avut loc dupa declaratiile facute de Catalin Predoiu, nu duc la concluzia ca este posibil sa se nationalizeze pensiile. Am avut discutii astazi si cu cei din pensiile private, inclusiv cu sefa NN, Raluca Tintoiu, i-am lamurit si nu cred ca vor mai urma alte nemultumiri sau discutii legate de acest subiect. Mesajul pentru oameni este sa stea linistiti ca nu se va intampla nimic din ce se spune acum de pilonul II de pensii".

in care a anuntat amenda istorica de 750.000 de lei aplicata NN, ca '', intrebat fiind, dupa anuntul sanctiunilor aplicate de ASF,Dupa ce prim-vicepresedintele PNL,, a atentionat la inceputul lunii aprilie ca, 'in culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar', ministrul Finantelor,, a reactionat: 'Aberatie!'. Sub presiunea mesajelor venite de la clienti, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, a transmis pe e-mail catre 300.000 de clienti o scrisoare in care-i indeamna sa urmareasca permanent ce se intampla cu pensia lor. Intrebat de HotNews.ro cum s-a ajuns aici, Catalin Predoiu a spus ca plecand de la ce a scris pe blogul sau, director general al BCR Pensii, a inceput sa intrebe si o sursa din PSD i-a confirmat ca se discuta nationalizarea pilonului II.



Mesajul NN Pensii catre 300.000 de clienti pe fondul discutiilor privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private



NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, care la sfarsitul anului trecut administra economiile a peste 1,92 de milioane de clienti, respectiv active in valoare de 11,5 miliarde de lei, a transmis in aceasta saptamana, pe fondul discutiilor publice privind posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, o scrisoare de informare avand, printre altele, urmatoarele mesaje: