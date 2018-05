Veniturile Gothaer Asigurări au crescut cu 21,7% anul trecut la peste 119 milioane de lei

Top 10 asiguratori in 2017

Gothaer Asigurări Reasigurări a anunțat joi că veniturile din primele brute subscris enaul trecut au crescut cu 21,7% față de anul anterior, depășind 119 milioane de lei. Potrivit asiguratorului, creșterea volumului de afaceri din 2017 provine din toate liniile de activitate, Casco înregistrând însă cel mai mare avans. Ponderea asigurărilor auto în portofoliul Gothaer este de 40,3% și rămâne, potrivit strategiei companiei, mult sub ponderea pe care asigurările auto o au în piața asigurărilor generale din România.”Am reușit, pentru al treilea an consecutiv, să performăm în linie cu ce ne-am propus: creştere consolidată pe principalele forme de asigurare şi un rezultat net mai bun decât cel planificat, făcând încă un pas înainte în atingerea pragului de rentabilitate și în a deveni profitabili. În cei 5 ani de când suntem în România, am investit toate eforturile necesare pentru ca Gothaer să crească în ritmul optim care să îi asigure sustenabilitatea într-o piață cu foarte multe schimbări și provocări”, a declarat Anca Băbăneață, Director General, Gothaer Asigurări Reasigurări.În 2017, Grupul Gothaer a înregistrat o creștere de 5,6% a venitului net consolidat (165 milioane euro) și de 8% a capitalurilor proprii (2.154 milioane euro), iar marja de solvabilitate la nivel de grup a înregistrat un trend ascendent, îmbunătățit față de anul anterior, ajungând la 257% în ultimul trimestru al anului trecut.Conform datelor ASF, Gothaer se afla pe locul 10 în clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru asigur[rile generale în 2017, având o cotă de piață de 1,55%.