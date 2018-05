Ministrul Teodorovici, întrebat despre suspendarea contribuțiilor la Pilonul II: Este o aberație, o știre falsă/Cred că trebuie să ne gândim dacă astfel de afirmații nu ar trebui să fie taxate conform legii

"Putem să plecăm de la foarte multe întrebări pe care nimeni nu le poate contesta. Să spunem: A fost cel mai bun mod de administrare a Pilonului II până astăzi? Au fost cele mai bune randamente pe care astăzi le avem la pilonul II? (n.a Ar mai trebui analizat) Costul pe care statul îl plătește fie celor 7 administratori de peste 1,5 miliarde (n.a lei), fie costul pe care statul îl plătește ca dobânzi la titluri de stat pe care le cumpără cei 7 administratori de pensii, costul de finanțare pe care statul îl plătește pentru a se împrumuta și așa mai departe. Este un lung șir de date.

De aceea spun că sunt subiecte de analizat pentru această echipă la nivel de Guvern pe care Ministerul Muncii o conduce și vom prezenta în mod public care sunt toate posibilele variante și scenarii. Pe scurt, acest Guvern, în mod sigur, categoric și fără echivoc nu face decât să acționeze pentru binele românului - că e pensie, că e salariu salariu, că este orice vreți dvoastră.", a declarat Eugen Teodorovici.



- Primul obiectiv este ca în următoarea perioada, Ministerul Muncii și nu numai să finalizeze o analiză riguroasa, exhaustivă a tuturor datelor financiare , pentru a se putea prezenta tuturor cetățenilor României informațiile financiare referitoare la nivelul de pensie pe care-l va avea un cetățean român care este doar în Pilonul I și nivelul de pensie pe care-l va avea un cetățean care este și în Pilonul I și în Pilonul II.

- Al doilea obiectiv este ca cetățeanul român o dată informat să aibă posibilitatea să opteze unde consideră dumnealui personal că este este mai bine: să rămână doar cu Pilonul I sau să ramână și cu Pilonul I și cu Pilonul II

1. Nu s-a discutat, nu se discută și nu vom adopta nicio măsură care să ducă la desființarea Pilonului II de pensii, așa cum a început să se rostogolească pe anumite televiziuni și spun eu cu foarte mare respect să nu se mai rostogolească astfel de informații mincinoase.

2. Nu există nicio decizie pentru a se înlocui contribuțiile care acum merg de la bugetul asigurărilor sociale de stat către Pilonul II de pensii. Deci, în primul rând să înțeleagă toată lumea că nu e vorba de bani privați.

Întrebat care este explicația existenței acelui document oficial în care se menționează intenția Guvernului de suspendare a plătilor la Pilonul II, Liviu Dragnea a spus:



"Ce document este acesta? Am spus mai devreme că în ceea ce privește Programul de guvernare nu există această prevedere. Programul de guvernare are putere de lege. În schimb desființarea Pilonului II de pensii este o minciună, naționalizarea Pilonului II este a doua minciună."

Întrebat de o altă jurnalistă dacă PSD sau Guvernul are în vedere să suspende plata contribuțiilor pentru pilonul II de pensii pentru următoarele 6 luni, liderul PSD a declarat:



"În momentul în care se va face acea analiză și dacă se va ajunge la această decizie, care este o intenție în Programul de guvernare, și anume să se creeze o perioadă de opțiune pentru fiecare cetățean, plata pentru Pilonul II de pensie poate fi sau nu suspendată. Asta va fi ca rezultat al analizei și după o discuție cu administratorii privati ai banilor publici din fondurile din pilonul II, ca să nu se încurce calculele, dacă o parte din nu știu câte milioane de români, care contribuie acum la PI și la Pilonul II, și unii sunt doar la Pilonul I, poate sunt mai mulți cei de la pilonul I care vor să se mute și la Pilonul II și atunci trebuie să se decidă dacă este nevoie să se suspende plata sau plata să continue ca până acum și să se facă regularizările ulterioare. Deci este doar o chestiune financiar contabila, care va fi decisă împreuna cu administratorii respectivi.", a spus Dragnea. în care se menționează intenția Guvernului de suspendare a plătilor la Pilonul II,

„Prietenește, noi nu o să facem așa ceva, dar am văzut că dl Orban s-a specializat în a face plângeri penale, zice așa, articolul 278 din Codul Penal (n.r. în realitate e vorba de art 404): Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.Iar informațiile privind o desființare sau naționalizare a Pilonului II de pensii pot „destabiliza economic și social România și pot aduce atingere securității naționale”, a argumentat șeful PSD.









Teodorovici a mai precizat că 'atât banii de la Pilonul I cât și cei de la Pilonul II au aceeași sursă, respectiv contribuțiile angajaților, numai că unii sunt administrați în mod public de către statul român și altii sunt administrați în mod privat de către cei 7 administratori de fonduri de pensii'.Ministrul a dat detalii și desprecă nu s-a discutat în cadrul Guvernului sau al partidului despre o naționalizare sau desființare a Pilonului II de pensii și nici nu se are în vedere așa ceva, dar a admis posibilitatea unei suspendări temporare a plăților către acest Pilon, care nu este însă decât „o chestiunea financiar-contabilă”:"În ceea ce privește Pilonul II de pensii obiectivele noastre au fost asumate și sunt susținute, și anume:Deci nu există niciun fel de decizie adoptată în Guvern, o decizie adoptată în Partid, o decizie adoptată în Coaliție care să cuprindă următoarele lucruri:, care prevede până la 5 ani de închisoare pentru „comunicarea sau răspândirea (...) de ştiri, date sau informaţii false„ care pun „în pericol securitatea naţională”.Când ziariștii l-au întrebat cum comentează informațiile legate de o posibilă modificare a legislației privind Pilonul II de pensii, Dragnea a invocat faptul ca Ludovic Orban „s-a specializat în a face plângeri penale”.Întrebat concret la cine se referă, Dragnea a răspuns: „în anumite posturi de televiziune, anumiți ziariști, anumiți cetățeni vorbesc în ultimele zile de intenția guvernului de a desființa Pilonul II de pensii, la asta m-am referit”., este programul legislativ al Guvernului pe 2018, a fost redactat în luna aprilie a acestui an șiAcesta prevede ca 'prioritate legislativă', cu termen de prezentare în Guvern luna mai din acest an, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuțiile aferente acestuia vor fi suspendate.că se fac mai multe analize referitoare la Pilonul II de pensii, dar și că, nefiind vorba de suspendare, ci de o perioadă în care să poți opta pentru Pilonul II.