VIDEO Campanie online pentru informarea participanților la Pilonul II: Știi cum poți avea grijă de banii tăi de pensie din Pilonul II?

VIDEO Situația actuală: Știi cum poți avea grijă de banii tăi de pensie din Pilonul II?

"Din luna septembrie 2017 avem o colaborare foarte bună cu firma de relații publice Rogalski Damaschin PR și de atunci considerăm că am îmbunătățit comunicarea Asociatiei cu mass-media si publicul. Am avut un eveniment aniversar de 10 ani de pensii private și mai nou am refăcut identitatea vizuală, site-ul web, filmulețe educative, upgrade la prezența pe Facebook, canal de Youtube și altele.

De ce am facut asta? Pentru că evident în perioada următoare va fi nevoie de mult mai multă comunicare cu participanții și cu publicul și am vrut ca această comunicare să se facă prin medii mai actuale. Site-ul vechi era din 2009. Nu e târzie deloc această inițiativă. Trebuie dozate lucrurile și sunt sigur că momentul cel mai bun este acum.

De 1 an și jumătate nu contenesc informațiile legate de modificarile la pilonul II și sigur că în tot acest timp, mai mult sau mai puțin vizibil în exterior ne-am pregătit pentru ce urmează. Au fost zeci de informații legate de posibile modificări la Pilonul II.", a declarat oficialul APAPR.

"Ca participant la Pilonul II de pensii, poți afla rapid si simplu care este suma totala aflata in contul personal si structura investitiilor realizate cu banii tai. Pentru a afla aceste detalii, mai intai trebuie sa stii ce administrator gestioneaza pensia ta. Daca nu stii, poti cere aceasta informatie chiar si online de la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Apoi, restul detaliilor le afli direct de la administrator. La cererea ta, vei primi datele de login pentru contul online si vei putea verifica oricand ce se intampla cu banii tai.Banii economisiti in contul tau individual Pilon II nu se pierd. Ei sunt lasati mostenire in cazul decesului participantului, fie in contul de pensie al mostenitorilor, daca si acestia sunt participanti la Pilonul II, fie se poate beneficia de ei imediat, daca mostenitorii sunt minori sau nu economisesc printr-o pensie administrata privat. De asemenea, in cazul invaliditatii participantului, acesta va primi banii economisiti inainte de implinirea varstei legale de pensionare.Pentru ca sunt banii tai, este important sa stii ce se intampla cu ei. De aceea, este bine sa decizi ce administrator iti va gestiona fondurile acumulate inca de la inceput, cand te angajezi. Daca nu optezi tu pentru un administrator, iti va fi alocat unul din oficiu. În timp, ai posibilitatea sa iti schimbi administratorul, daca nu esti multumit de cel actual."Acesta este doar unul dintre clipurile video postate pe canalul de YouTube. În alte două filmulețe este explicat cum funcționează și de ce a apărut Pilonul II de pensii, cine este înscris în acest sistem și cum legislația prevede în mod explicit că fondurile de pensii private nu pot da faliment.Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) împreună cu alte 14 organizații de afaceri, asociații profesionale, instituții de piață și reprezentanți ai consumatorilor au făcut duminică, 20 mai, un apel fără precedent către autorități pentru a menține arhitectura sistemului de pensii private din România.