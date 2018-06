Procesul dintre fosta șefă NN Pensii și ASF în scandalul posibilei naționalizări a pilonului II de pensii: Noi probe solicitate și contre între avocați legate de prejudiciile de imagine aduse șefei NN de mediatizarea sancțiunii

"Noi intuind că ASF nu va dori să depună toate înscrisurile în legatură cu această sancțiune dispusă de Consiliul ASF, am indicat că solicităm să fie depuse și Convocatorul la ședința respectivă, precum și materialele din care a rezultat necesitatea convocarii unei ședinte extraordinare. Din procesul verbal care a fost depus rezultă că a fost o ședinșă extraordinară. Nu ni s-au dat documentele respective, și cererea noastră de astăzi vizează depunerea acestora pentru că sunt înscrisuri care este obligatoriu să existe și pe care ASF nu dorește să le depună din motive pe care nu le cunosc, dar care sunt irelevante.", a spus avocatul Cosmin Vasile în fața judecătorului de la Curtea de Apel București.

"Din punctul nostru de vedere toate documentele privind formalitățile de convocare fac parte din procedurile interne și nu sunt opozabile reclamantei. Acesteia îi sunt opozabile procesul verbal și decizia pe care a contestat-o. Noi credem că este o forma de a se prelungi acest dosar. Documentele solicitate nu sunt opozabile reclamantei și nu sunt utile cauzei.", a replicat Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin, avocata care reprezintă ASF.

"O altă problemă este chestiunea cvorumului. Ați luat la cunoștință din susținerile făcute la întâmpinare că este cvorum, că au votat 5 membri ai Consiliului. Învederez faptul că exista o procedura operațională privind organizarea și funcționarea ședințelor Consiliului ASF, act administrativ normativ în baza căruia se desfășoară orice ședință a Consiliului ASF și că în cuprinsul prevederilor acesteia se precizează expres la articolul 2 - este doar o informație pe care o am pentru că actul nu este public - că cvorumul pentru ședințele ASF este de 6 din 9 membri. Prin urmare în cadrul acestui act administrativ normativ în baza căruia se desfășoară activitatea care a dus la actul atacat se precizează negru pe alb că votul este de 6 și nu de 5, ceea ce este o evidentă și flagrantă cauză de nelegalitate a deciziei de sancționare. Solicităm în acest context și această procedură operațională.", a spus avocatul Cosmin Vasile.

"Această sumă nu a fost virată către ASF, ci către bugetul de stat și nu putem face noi (n.a ASF) restituirea acestei sume.", a spus avocata ASF.

" Faptul că este un subiect de presă nu poate fi imputat ASF. Presa, considerată a patra putere în stat, este singura care decide modalitatea de abordare și de prezentare a unor subiecte pe care le consideră a fi de interes public. Cu privire la prejudiciul efectiv, constând în imposibilitatea reclamantei de a accesa o anumită funcție în cadrul unei anumite instituții, așa cum rezultă și din CV-ul reclamantei, domnia sa ocupă o funcție importantă în cadrul aceleeași companii.

"Nimic mai fals. Presa a acordat această atenție subiectului din motive care țin de modul în care presa percepe importanța subiectului Pilonului II de pensii private. Reclamanta nu a alimentat în niciun fel acest subiect.", a spus avocatul fostei șefe a NN Pensii.

Avocatul Cosmin Vasile, managing partner la Zamfirescu Racoți & Partners, cel care o apără pe fosta șefă NN Pensii în procesul cu ASF, a depus marți, 19 iunie, la al doilea termen al acestui proces, o noua solicitare către Curtea de Apel pentru obligarea ASF de a depune la dosar noi înscrisuri legate de ședința în care s-a luat decizia sancționării NN pensii și a Ralucăi Țintoiu, directorul general la acea dată a acestei companii.În replică, avocata ASF a negat faptul că ASF nu ar dori să pună la dispoziție aceste acte, precizând că documentele țin de proceduri interne care nu ar fi utile cauzei.Avocatul NN Pensii a ridicat apoipe care ar fi trebuit să-l aibă Consiliul ASF la momentul luării deciziei.și a subliniat instanței că ', indiferent că este vorba de 8 sau de 9 membri ai Consiliului ASF'.În plus, aceasta a ridicat o excepție cu privire la restituirea de către ASF a sumei de 100.000 de lei, plătită cu titlu de amendă de Raluca Țintoiu, în cazul s-ar dovedi nelegalitatea contravenției.că "raportul contravențional se stabilește între autoritatea care stabilește sancțiunea respectivă și contravenient. Când instanța stabilește nelegalitatea contravenției respective se naște în mod firesc și obligația de restiuire a amenzii plătite, care nu poate să existe decât între aceste părți. Nu are cine altcineva să fie obligat la restituirea sumei respective."În condițiile în care Raluca Țintoiu solicită, în cadrul acestui proces, și, avocatul acesteiacare să probeze aceste prejudicii -Avocatul a precizat că aplicarea acestei sancțiuni ', ceea ce îi afectează sever carierea profesioanală și imaginea pe care aceasta o are ca profesionist pentru joburile pentru care este eligibilă potrivit pregatirii sale'.a cerut instanței respingerea acestei solicitări privind plata unor presupuse prejudicii de imagine, precizând că 'înscrisurile depuse la dosar - câteva zeci de pagini cu extrase din articole de presă, ar fi generate în bună parte de către reclamant și apărătorii acesteia'.În final, avocatul fostei șefe NN Pensii a ținut să precizeze că ideea că Raluca Țintoiu ar incerca tergiversarea soluționării acestei cauze ar fi o aberație conceptuală, în condițiile în care 'reclamanta își dorește soluționarea cât mai rapidă a acestei cauze și este singura lezată de existența acestei sancțiuni. Avocatul Ralucăi Țintoiu a respins și afirmația potrivit căria reclamanta ar alimenta informațiile apărute în presă., precizând că se va rămâne în pronunțare pe excepția ridicată de avocata ASF, pe solicitarea de probatoriu referitoare la documentația actului contestat și pe probe în general.La ieșirea din sala de judecată, avocatul fostei șefe NN Pensii a fost întâmpinat de presă. Întrebat de HotNews.ro dacă ASF a demonstrat la dosar că a existat un control anterior sancțiunii, avocatul Cosmin Vasile a spus că ASF susține că da.Controlul permanent, pretinde ASF, este unul din cele 3 tipuri de controale pe care le pot desfășura, numai că, în concret, la dosar nu există nici un fel de dovadă privind niciun fel de control prealabil sancțiunii. Poziția ASF este una explicitată pe mai multe pagini, dar nu mă apuc să comentez cu d-voastră ce au zis ei. Ei au teza potrivit căreia a existat un control și condiția legală este îndeplinită."