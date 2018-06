Cum a ajuns Brașov pe primul loc în topul municipiilor cu cei mai mulți proprietari care și-au asigurat obligatoriu locuințele

TOP 10 municipii asigurate Foto: PAID

Top 10 municipii cu cei mai mulți proprietari care și-au făcut asigurări obligatorii pentru locuințe

1. Brașov: 60.800 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 121.552 locuințe ( grad de acoperire de 50%)

2. București: 333.041 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 858.350 locuințe ( grad de acoperire de 39%)

3. Timișoara: 53.793 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 139.787 locuințe ( grad de acoperire de 38%)

4. Sfântu Gheorghe: 8.635 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 24.455 locuințe ( grad de acoperire de 35%)

5. Ploiești: 31.448 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 90.712 locuințe ( grad de acoperire de 35%)

6. Sibiu: 21.296 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 67.546 locuințe ( grad de acoperire de 32%)

7. Bistrița: 10.798 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 34.484 locuințe ( grad de acoperire de 31%)

8. Câmpina: 4.683 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 15.174 locuințe ( grad de acoperire de 31%)

9. Constanța: 39.814 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 130.946 locuințe ( grad de acoperire de 30%)

10. Iași: 38.289 asigurări PAD dintr-un fond locativ de 126.295 locuințe ( grad de acoperire de 30%)

"Cu un grad de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuinței de 50% la finalul lunii aprilie a acestui an, Brașov a urcat pe locul 1 în topul celor mai asigurate municipii din România. Nivelul de acoperire prin asigurare a crescut astfel cu aproximativ 10% comparativ cu finalul anului 2017. În acest moment, din cele 121.652 locuințe din Brașov, 60.800 sunt asigurate prin polița obligatorie PAD. Această creștere nu ar fi fost însă posibilă fără implicarea autorităților locale.",, societatea care gestionează sistemul asigurărilor obligatorii de locuințe din România.Într-o scrisoare adresată PAID, primăria Brașov precizează că a folosit două canale de informare a cetățenilor pentru a obține acest rezultat de creștere a gradului de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuinței. Prin intermediul mass media a transmis mesaje prin care a explicat cetățenilor că polița PAD se încheie strict în interesul lor. Nu s-a oprit însă aici și, prin intermediul a 100.765 de înștiințări transmise, a comunicat proprietarilor prevederile și obligațiile legale pe care le au cu privire la asigurarea locuinței.Contactați de HotNews.ro, oficialii primăriei Brașov au transmis modelul de înștiințare care a fost transmis prin poșta de către Direcția Fiscală Brașov către cei peste 100.000 de contribuabili brașoveni. ().Brașovenii sunt înștiințati că nu figurează în baza de date a asiguratorilor cu asigurări obligatorii pentru locuințele deținute și că sunt pasibili de amendă cuprinsă între 100 de lei și 500 de lei. Acestora li se solicită de asemenea ca în cazul în care au încheiat un contract de asigurare obligatorie a locuințelor să depună contractul în copie certificată pentru conformitate cu originalul la sediul Direcției Fiscale Brașov, în termen de 15 zile de la primirea înștiințării.”Având în vedere că scopul acestui tip de asigurare este de a-i proteja pe cetățeni împotriva unor dezastre naturale, acest sistem are o utilitate incontestabilă, mai ales prin prisma faptului că, în România, ne-am confruntat cu astfel de situații. Chiar dacă Brașovul a fost ocolit de astfel de dezastre, asta nu înseamnă că nu trebuie să prevenim posibilele situații neplăcute. Consider că actualul nivel de acoperire prin asigurare PAD dovedește o conștientizare mai mare a cetățenilor acestui oraș cu privire la faptul că aceste asigurări sunt încheiate în interesul lor și nu al altcuiva.”,Nicoleta Radu, director general al PAID România, și-a exprimat încrederea că modelul oferit de Brașov va fi urmat și de alte primării și că o astfel de informare din partea autorităților locale poate face diferența când vine vorba de creșterea acoperirii prin asigurare., știut fiind faptul că aceștia sunt obligați să dețină o poliță facultativă a locuinței. Potrivit legislației, proprietarii care dețin o locuință prin credit ipotecar trebuie să dețină în mod obligatoriu polita PAD pentru riscurile naturale (cutremure, inundatii si alunecari de teren, în care sumele asigurate sunt de 10.000 euro si respectiv 20.000 euro în funcție de tipul construcției) si apoi o polita facultativă pentru protecția suplimentara până la valoarea de piață a locuinței., PAID a transmis și situația primelor 10 municipii cu cei mai mulți proprietari care și-au făcut asigurări obligatorii pentru locuințe:, în luna aprilie 2018 erau în vigoare 1.705.183 de asigurări obligatorii pentru locuințe, reprezentând 19,10% din totalul fondului locativ din România (peste 8,9 milioane de locuințe). Cifrele sunt în ușoară creștere față de sfârșitul anului 2017, când erau în vigoare 1.693.006 de asigurări obligatorii pentru locuințe.este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor. Polița costă anual 10 euro sau 20 de euro (in functie de materialul de construcție al locuinței) pentru sume asigurate de 10.000 euro și respectiv 20.000 de euro.