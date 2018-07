VIDEO Probleme în piața asigurărilor auto: Niciun service din țară nu este autorizat să recondiționeze bare de protecție, jante sau componente, dar asiguratorii cer astfel de reparații

VIDEO Șef supraveghere piață RAR: Niciun service auto nu este autorizat să recondiționeze bare de protecție, jante sau componente de caroserie









Service-urile auto pot să efectueze doar operațiile pentru care sunt autorizate. Autorizațiile se emit de RAR în urma unui audit tehnic. Momentan nu este niciun atelier autorizat privind recondiționarea componentelor.

În prezent, sunt autorizate peste 11.000 de service-uri auto la nivel național. Dintre acestea, 2974 sunt autorizate pentru reparație caroserie. Din cele 2974 service-uri autorizate pe caroserie, avem 841 de service-uri autorizate să intervină pe structura de rezistență a autovehicului - șasiu și caroserie autoportantă. Niciunul nu este autorizat să recondiționeze bare de protecție.

Dacă vorbim de partea din față a vehiculului vorbim de sistemul de protecție pietoni - bară față, capotă, aripi, stâlpul A - toate aceste componente au un regim special - sunt supuse la niște probe de impact - limite de absorbție - orice intervenție pe această componentă modifică cumva structura acelei componente. Pe recondiționări de componente nu este niciun service autorizat.

"Este o mare problemă a service-urilor autorizate de Registrul Auto Roman, deoarece sunt supuse unor presiuni din partea asigurătorilor de reducere a costurilor, fără a ține cont de specificațiile producătorilor și a normelor europene în materie de siguranță rutieră.

La nivel național există o singură autoritate care supraveghează, controlează și autorizează unitățile service și anume, Registrul Auto Român.

Redăm mai jos integral reacția UNSAR:

ASF susține că nu își poate exprima opinia asupra aspectelor de natură tehnică reclamate de asigurați

Florin Pandele, patronul AutoCar Service, un service auto din Voluntari a precizat pentru HotNews.ro ce probleme au service-urile în prezent.Contactați de HotNews.ro, oficialii UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România) susțin că 'faptul că nu există unități reparatoare autorizate pentru efectuarea de reparații prin recondiționare nu echivalează în niciun caz cu interdicția acestei modalități de reparație".Asiguratorii subliniază căși consideră ca RAR ar trebui să clarifice actuala situație paradoxală din piață, care ar putea afecta categoria profesională a tinichigiilor auto."Conform reglementărilor din domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, specialistul de constatare daune poate propune soluțiile tehnice inițiale.Astfel, Legea 132/2017 privind asigurarea RCA (Capitolul 5, art. 18, alin. 12) prevede faptul că „Personalul care efectuează constatarea daunelor este avizat de A.S.F. pe baza certificării iniţiale şi a validării continue a competenţelor profesionale de către Institutul de Studii Financiare. Modalitatea de avizare şi înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor se stabileşte prin reglementări ale A.S.F”.În plus, Norma ASF 20/2017 (la art. 20, alin. 5) stipulează următoarele atribuții și responsabilități pentru specialistul de constatare daune: „a) deţine cunoştinţe astfel încât să fie capabil să constate prejudiciul şi să dimensioneze avariile în concordanţă cu legislaţia şi prevederile contractuale aplicabile fiecărui caz în parte; b) constată, efectuează evaluarea iniţială a avariilor şi propune soluţiile tehnice pentru readucerea vehiculului la starea tehnică de dinaintea producerii accidentului”.Așa cum este specificat și în reglementările amintite, subliniem că este obligatoriu ca specialistul să fie avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, avizul fiind acordat în urma susținerii unui test în cadrul Institutului de Studii Financiare.(prin îndreptare, sudare etc.) și diferențierea clară între reparație și înlocuire, cu mențiunea căRedăm mai jos doar câteva dintre aceste trimiteri. Sublinem că pe parcursul lucrării pot fi întâlnite numeroase alte exemple.- “Până acum ceva timp, repararea jantelor din aliaj comercializate de către producătorii de automobile era interzisă, însă noile tehnologii dezvoltate fac posibile aceste operațiuni. Repararea jantelor din aliaj este posibilă astăzi datorită utilizării materialelor noi pentru vopsea și metal de umplere, precum și datorită metodelor tehnologice moderne de reparații, aceste operațiuni realizându-se la un nivel ridicat în ceea ce privește calitatea reparațiilor.” (pag. 93)- “Atunci când se repară avariile caroseriei este necesar să se restaureze structura și rezistența inițială, recomandată de către producător, pentru a garanta siguranța pasagerilor.” (pag. 103)- “Pentru viitor, pentru zona de constatare, există deja produse aflate în stadiul de pilot, pentru o captură de daune realizată prin încercuirea zonei afectate de pe un reper avariat, pe planșele grafice, având în spate o logică de generare automată de operații, astfel încât să se elimine și ultimul obstacol al unei transparențe complete și anume timpii de reparație la un reper care nu justifică înlocuirea, timpi, încă, dimensionați subiectiv.“ (pag. 197 - 198)- “Părţile componente sau piesele avariate se pot înlocui numai dacă valoarea reparaţiilor egalează sau depăşeşte valoarea de asigurare a acestora, ori dacă procesele tehnologice existente nu permit reparaţia.” (pag. 306)“Soluția tehnică poate consta în:- 1. repararea pieselor avariate astfel încât prin tehnologiile existente și prevăzute în manualul de reparație al producătorului vehiculului, acesta să poată fi readus la starea tehnică anterioară producerii accidentului;- 2. în cazul pieselor vopsite una dintre soluțiile tehnologice de reparație poate fi și revopsirea acestora, în situația în care nu prezintă deformări;- 3. înlocuirea pieselor avariate în situația în care valoarea reparaţiilor egalează sau depăşeşte valoarea acestora, ori dacă procesele tehnologice existente și prevăzute în manualul de reparație al producătorului vehicului, nu permit reparaţia; (pag. 325)- “În cazul avariilor produse unor piese din materiale deosebite (aluminiu, fibră de carbon, ș.a.) pentru care nu se poate stabili soluția certă de reparat sau de înlocuit la momentul constatării, se va adopta inițial aceeaşi soluţie tehnică ca în cazul pieselor din materiale uzuale, cu menţionarea faptului că este vorba de un anume material şi că se vor face demersurile necesare astfel încât până la începerea reparației să se clarifice care este soluția corespunzătoare conform tehnologiei prevăzute de producătorul vehiculului.” (pag. 326) etc..iar certificatul de competențe acordat conține atât sigla ISF, cât și pe cea a RAR, după cum se poate vedea în imaginea alăturată.e de o parte avem un manual care stă la baza certificării constatatorului de daune și care precizează clar faptul că reparația, altfel decât prin înlocuire, este permisă, și practicile din piață din ultimii peste zece ani (de când Ordinul RNTR 9, la care fac trimitere reprezentanții service-urilor, a intrat în vigoare) când unitățile reparatoare auto au folosit constant tehnici de reparație a mașinii, iar pe de altă parte avem recenta poziție a oficialilor RAR, conform cărora în prezent niciun service auto din România nu este autorizat pentru recondiționarea anumitor componente auto, ci numai pentru înlocuirea acestora.Mai mult, în declarațiile citate ale reprezentantului service-ului auto se menționează faptul că “autorizația RAR și manualul producătorului” nu permit reparația prin recondiționare, însă acest lucru nu este real.În primul rând, fpentru anumite categorii de piese, ci, cel mult, poate semnifica faptul că, până în prezent, nu au existat solicitări de autorizare pentru astfel de reparații sau, daca au existat, nu îndeplineau cerințele necesare autorizării. În plus, suportul de curs pentru specialistul de constatare daune conține numeroase citate din manuale ale producătorilor, care precizează că reparația prin recondiționare este permisă.situație care poate avea un impact negativ la nivel de piață și care afectează o întreagă categorie profesională, cea a tinichigiilor auto, care își văd pus în pericol modul de desfășurare a activității profesionale.", au precizat pentru HotNews.ro oficialii UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România)., oficialii Autorității de Supraveghre Financiară (ASF) au precizat că nu își pot exprima o opinie asupra unor aspecte tehnice care nu țin în mod exclusiv de aplicarea legislaţiei din domeniul asigurărilor."Conform OUG 93/2012, Autoritatea de Supraveghere Financiară contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor de pe aceste pieţe.Potrivit competențelor legal atribuite, ASF nu îşi poate exprima opinia asupra aspectelor de natură tehnică reclamate de asigurați, beneficiari, contractanți și persoanele prejudiciate, a căror rezolvare este determinată de modul de administrare a unor probe, demers ce nu ține în mod exclusiv de aplicarea legislaţiei din domeniul asigurărilor.În anul 2017 au fost înregistrate la ASF, din partea unităților reparatoare, în mod unic pe petent, un număr de 148 petiții, iar în primul semestru al anului 2018 au fost înregistrate 67 petiții, în calitate de mandatar al persoanei prejudiciate.Aspectele reclamate de către unitățile reparatoare au vizat atât modalitatea de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către asigurător, respectiv plata parțială a sumelor facturate, cât și soluțiile tehnice stabilite de către asigurător pentru unele repere avariate.În cursul anului 2017, în activitatea de soluționare a petițiilor au fost identificate anumite aspecte de divergență între unitățile reparatoare și asigurători, legate de soluțiile tehnice stabilite de aceștia pentru aducerea vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului.Pentru clarificarea aspectelor sesizate de petenți și în scopul identificării celor mai bune soluții ce țin de competența sa, ASF a solicitat clarificări Registrului Auto Român, care este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii. Mai mult, ASF și RAR au semnat un protocol de colaborare în baza căruia instituția noastră poate solicita acordarea asistenței de specialitate în orice problemă care privește competența acestuia.Ca urmare a acestui dialog instituțional, acolo unde situația a impus-o, au fost demarate demersuri privind asigurarea conformității entităților reglementate și supravegheate de ASF cu prevederile legale în vigoare.În cursul lunii noiembrie 2017 a fost organizată la sediul autorității o întâlnire cu directorii departamentelor de daune ale societăților autorizate să încheie polițe RCA și CASCO, în scopul clarificării unor aspecte legate de modalitatea de instrumentare și soluționare a dosarelor de daună auto.În cazul în care persoanele asigurate/păgubiții se confruntă cu situații în care își consideră prejudiciate drepturile, aceștia trebuie să se adreseze autorităților care au atribuții și competențe specifice în domeniul respectiv, în vederea aplicării măsurilor necesare respectării cadrului legal."