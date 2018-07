Curtea de Apel judecă marți dosarul în care opt asigurători au dat în judecată Guvernul pentru anularea hotărârii plafonării prețurilor RCA

Cum a plafonat Guvernul tarifele RCA și cum s-a ajuns la deschiderea procedurii de infringement împotriva României pentru neregulile legislației RCA

(3) Pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major intre cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari."

tarife de referință, prime de asigurare cu caracter orientativ determinate pe baza datelor statistice de la nivelul pieței de asigurări RCA.

În cadrul acestui dosar, Ministerul Finanțelor Publice are calitate de intervenient.Ordonanta de Urgenta (OUG) care a prevăzut înghețarea prețurilor primelor de asigurări obligatorii RCA, la un nivel stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pentru o perioadă de șase luni. OUG a fost dat pe fondul protestelor transportatorilor auto care acuzau prețuri excesive practicate de asigurători.După ce ASF a stabilit tarifele maxime RCA, Guvernul Cioloș a dat Hotarârea de Guvern 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime la RCA, hotărâre atacată în instanță de cele opt societăți de asigurări.În motivarea Hotărârii de Guvern 826/2016 se preciza că a fost dată 'având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă, cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă RCA pe categorii de risc similare și având în vedere evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto".De notat căAcest articol în baza căruia Consiliul Concurenței a fost de acord cu plafonarea prețurilor RCA și despre care Bogdan Chiritoiu, președintele acestei autorități, a spus că 'a deschis cutia Pandorei' , prevede urmatoarele:După aplicarea celor 6 luni de, ASF a calculat, intrată în vigoare in luna iunie 2017.cu privire la decizia Guvernului de plafonare a tarifelor RCA, care ar încalca regulile UE. Asigurătorii susțin că, atât plafonarea unor tarife în absența unui sistem general de control al prețurilor, cât și posibilitatea de a aplica tarife ca element de sprijin sau protecție pentru o anumită industrie sunt interzise, potrivit normelor UE, și că ținând cont că România nu are un sistem general de control al prețurilor, ar fi imposibil din punct de vedere legal să aibă un cadru care să se refere strict la piața de asigurări.cu privire la normele sale naționale referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Comisia Europeană solicită României să transmită o serie de observații privind normele naționale actuale, ce impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a modalităților de calculare a primelor de către asigurători.Comisia este de opinie că aceste obligații contravin dispozițiilor articolelor 21 și 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudența Curții de Justiției a UE, referitoare la principiul libertății tarifare.Legislația națională menționată cuprinde, de asemenea, dispoziții care îi obligă pe asigurători să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească cuantumul primei ținând seama de riscurile asociate. În opinia Comisiei, aceste dispoziții contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu al Uniunii pe baza unei prime de asigurare unice.În cazul în care România nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimiteinvitând-o să o informeze cu privire la măsurile luate în acest sens într-un anumit termen, de obicei de două luni.În cazul în care România nu restabilește conformitatea cu legislația UE,