Procedura de infringement pentru nereguli RCA redeschide disputa dintre service-uri și asiguratori: Prețurile RCA ar putea crește din nou în această iarnă

"Vestea proastă este că perioada de acalmie și echilibru din ultimii doi ani din piața de asigurări a luat sfârșit. Piața de asigurări a încercat zilele trecute un exercițiu de manipulare a opiniei publice pentru a justifica viitoarele creșteri de prețuri pentru RCA. Au identificat și cine este responsabil de viitoarele creșteri de prețuri pe care, de fapt, asiguratorii le doresc: service-urile auto. Prețul RCA va crește cu certitudine din această iarnă dacă modificările dorite de către asiguratori vor fi aduse legii și normei RCA.", susține marți Dan Barbu, președintele ASSAI (Asociația service-urile auto independente), într-un comunicat de presă remis HotNews.ro.

Câte service-uri reprezintă ASSAI? Asociația are câteva sute de membri, suține noul președinte / Fostul președinte al ASSAI a ajuns consilier ASF

"Reprezentăm destul de multe service-uri auto. Vorbim de membri fondatori și de membri simpatizanți, dar nu vă pot da numărul exact. Asociația are mai mult de 10 ani de când este în piață și avem câteva sute de membri", a declarat marți pentru HotNews.ro Dan Barbu, noul președinte al ASSAI.

Asociația service-urilor susține că scrisoarea Comisiei Europene privind deschiderea procedurii de infringement împotriva României nu face nicio referire la costurile de reparații, așa cum a încercat UNSAR (n.a Uniunea asiguratorilor și reasiguratorilor) să manipuleze opinia publică în ultimele zile, ci face trimitere la trei aspecte importante care influențează în realitate prețul RCA:Vă reamintim faptul că în perioada 2013 - 2016, prețul RCA era compus, conform Raportului Milliman comandat de către ASF, din niște "cheltuieli administrative" uriașe ale firmelor de asigurari.Raportul Milliman evidenția atunci faptul că, la fiecare 100 de lei încasați de către asiguratorii RCA, aceștia plătesc daune cuprinse în medie, între 38,64 lei, pentru persoane fizice și 27,93 lei, pentru persoane juridice.Asta înseamnă că de fapt, cheltuielile administrative ale asiguratorilor erau de 61,36 lei (persoane fizice) și 72,07 lei (persoane jurdice), adică duble raportate la daunele achitate, conform raportului Milliman. Profitul raportat de către asiguratori in perioada 2013 - 2016 pentru produsul RCA era zero sau negativ (pierderi).Asiguratorii RCA vor eliminarea plafonului de cheltuieli administrative de 25%. Eliminarea plafonului de cheltuieli administrative existent in legea RCA va reprezenta principala cauza a cresterii pretului RCA, ce ar putea fi resimtit inca din aceasta iarnă.Factorul N din calculul RCA este esențial pentru șoferi din perspectiva faptului că asiguratorii nu mai pot majora prețul RCA cu mai mult de 36% față de tariful de referință plus clasa de Bonus/Malus corespunzătoare, indiferent de numărul de daune produs de către șofer. Acest factor care ținea în frâu prețul RCA pentru șoferii cu o frecvență a daunei mai ridicată (ex: transportatorii), va fi eliminat din legislația românească.Asiguratorii doresc a fi simplificată procedura de avizare a tarifelor RCA astfel încât, să le poată modifica în timp scurt, fără o notificare prealabilă de 60 de zile către ASF. În acest fel, asiguratorii vor avea mai multă flexibilitate în modificarea tarifelor RCA.Vă aduceți aminte că în perioada 2014-2016, tarifele se schimbau de la o săptămână la alta? Asta se va întâmpla din nou după eliminarea acestei prevederi existente în legea RCA. Atragem atenția tuturor șoferilor din Romania, precum și participanților la grupul de lucru organizat de ASF pentru modificarea legii RCA, asupra faptului că tocmai aceste prevederi introduse în legea RCA au fost cele care au avut ca efect reducerea și menținerea prețului RCA la un nivel suportabil de către șoferii din România.",Sunt 11.000 de service-uri autorizate în România. Ce reprezentativitate are ASSAI în condițiile în care această asociație nu a făcut niciodată publice numele membrilor săi?(n.a fostul soț al Liei Olguța Vasilescu, actualul Ministru al Muncii), începând din luna decembrie 2017, după cum a anunțat el însușila acel moment."Așa cum știți, îmi doresc mult să pot schimba în bine sistemul de asigurări auto din România. Pentru toate realizarile obținute: legea RCA, norma RCA, prețul RCA, evaluatorii SalFin, constatatorii de daună independenți, președinti ai ASF, etc, am luptat, indiferent de riscuri. Am știut însă, că sunt lucruri pe care nu le poți schimba “de pe margine” și uneori trebuie să intri în groapa cu lei pentru a reuși.Azi am acceptat propunerea de a fi consilierul în relația cu instituțiile media din partea Prim Vicepreședintelui ASF, responsabil de sectorul de protectie a consumatorului. Am acceptat aceasta propunere deoarece vreau sa reusesc sa duc la bun sfarsit urmatoarele proiecte:- Asigurarea unei protecții reale a consumatorilor de asigurări;- Constituirea corpului constatatorilor de daună independenți;- Sprijinirea proiectului SalFin, după ce conciliatorilor aflați în incompatibilitate le-a fost suspendat dreptul de practică",a făcut publice săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele unui studiu independent în care a analizat costurile de reparație pentru același vehicul, în două cazuri: păgubitul cu asigurare și fără asigurare.Potrivit UNSAR,și"Metodologia studiului a presupus, într-o primă etapă, ca un client să se prezinte în mai multe unități reparatoare cu două autovehicule care prezintă avarii și să solicite o ofertă de reparație din partea service-ului respectiv, specificându-se că autovehiculele nu sunt asigurate pentru avaria/avariile prezentate. Informațiile s-au cules după solicitarea ofertei, fără negociere.Pentru cea de-a doua etapă a studiului, s-au folosit devize (calculații) de reparație extrase din dosare de daune plătite ale asigurătorilor. Analiza a fost făcută luându-se în considerare doar elementele avariate ce prezintă similaritate din punctul de vedere al soluției tehnice în cele doua cazuri (auto avariat fără asigurare versus auto avariat cu asigurare).Cu privire la această practică,, a declarant că “încă de când a apărut legea RCA, în piața de asigurări s-au observat niște lacune, astfel încât azi asistăm la niște creșteri nejustificate de prețuri. Am tot menționat că păgubitul nu beneficiază într-un mod corespunzător de drepturile ce i se cuvin, adică de servicii de calitate din partea service-urilor auto, adevăratul beneficiar al acestor prevederi legislative fiind anumite ateliere de reparații”.un raport furnizat de Autoritatea Supraveghere Financiară astăzi relevă faptul că durata medie de plată, la nivel de piață, a dosarelor de daună, avizate pentru pagube materiale, a fost de 10,31 zile/dosar. În plus, Prim-Vicepreședintele ASF, Ovidiu Wlassopol, a subliniat faptul că “se poate constata o îmbunătățire a indicatorilor monitorizați ai societăților de asigurări”.Pornind de la datele prezentate în cadrul evenimentului, dar și de la informațiile apărute în ultima perioada în spațiul public, conform cărora procesul de reparație ar trebui să fie realizat doar prin înlocuirea pieselor, în cadrul conferinței UNSAR a fost realizată o demonstrație de reparație a unei bare de plastic. În acest context, Mădălin Roșu a arătat că asigurătorii nu vor veni niciodată cu soluții de reparație pentru o aripă sau o bară distrusă, ci doar cu o soluție de înlocuire, “însă când este vorba, de exemplu, de o bară de plastic cu avarii minore și metodologia producătorului spune că poate fi reparată, aceasta se repară”.cu privire la normele sale naționale referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Executivul European consideră că notificarea prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor RCA și unele limitări la modul de calcul al acestora contravin normelor UE."revizuirea întregului pachet legislativ privind asigurarea obligatorie auto în perioada următoare este imperios necesară, având în vedere atât avertismentul dat ieri de Comisia Europeană țării noastre, cât și disfuncționalitățile de pe piața de asigurări din ultimul an, de când noua legislație RCA a intrat în vigoare". Asiguratorii cer implicarea Registrului Auto Român (RAR) în relația cu service-urile auto, susținând că "anumite soluții tehnice sunt posibile în alte state europene în cadrul procesului de reparație, în timp ce în România nu", problemă semnalată în premieră de HotNews.ro., declară într-un interviu HotNews.roAmenzile pot ajunge la 10.000 de lei. Service-urile acuză că sunt prinse între ciocan și nicovală, în condițiile în care unii asigurători insistă pentru reparații și nu pentru înlocuire. În replică, asigurătorii spun că oficialii RAR și ASF fac parte din comisia de avizare a specialiștilor de constatare daune și că reparația este o soluție permisă în manualul de certificare a acestora.