​EXCLUSIV Șapte asigurători cer în instanță obligarea Guvernului la plata unor prejudicii de peste 56,2 milioane de lei pentru plafonarea tarifelor RCA

Cum a plafonat Guvernul tarifele RCA și cum s-a ajuns la deschiderea procedurii de infringement împotriva României pentru neregulile legislației RCA

De notat că Hotărârea Guvernului s-a dat în baza articolului 4 alin (3) din Legea Concurentei.







După aplicarea celor 6 luni de tarife maxime la RCA, ASF a calculat tarife de referință, prime de asigurare cu caracter orientativ determinate pe baza datelor statistice de la nivelul pieței de asigurări RCA. Tarifele de referință au fost păstrate apoi și în noua lege RCA, intrată în vigoare in luna iunie 2017.



Uniunea Asigurătorilor și Reasigurătoirilor (UNSAR) au anunțat în luna noiembrie 2016 că au sesizat Comisia Europeană cu privire la decizia Guvernului de plafonare a tarifelor RCA, care ar încalca regulile UE. Comisia Europeană a anunțat în data de 19 iulie 2018 că a deschis procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în legislația RCA.



în caresolicită anularea Hotărârii de Guvern 826/2016 care stabilit tarife maxime la RCA pentru o perioadă de 6 luni, casa de avocatură care reprezintă firmele de asigurare esteîn procesul în care aceasta cere anularea sancțiunii drastice primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru că și-a informat clienții cu privire la discuțiile din spațiul public pe tema unei posibile naționalizări a pilonului II de pensii.Am fost forțați să comercializăm polițele RCA la niște prime stabilite în mod arbitrar și care în cazul altor societăți de asigurări au condus la falimentul acestoraCererile de chemare în judecare sunt similare (mai puțin sumele solicitate de fiecare asigurător) având în vedere faptul că toate cele șapte societăți de asigurare sunt reprezentate de aceeași casă de avocatură.prin care vă solicităm să dispuneți obligarea Guvernului la plata:reprezentând pierderile suferite de subscrisa în urma limitării valorii primelor de asigurare prin Hotărârea de Guvern nr. 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile societăților de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciile produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, și a tariufelor de primă maxime stabilite prin Lista Anexă la Hotarârea de Guvern nr. 826/2016avansate de subscrisa pentru judecata prezentului demers procesual.Ne raportăm pentru început la această valoare, întrucât ea este rezultatul unui raționament logic și a unei metode de calcul foarte clară și foarte ușor de probat. Evident, urmează ca în speță să fie efectuată o expertiză contabilă care să valideze atât raționamentul propus de subscrisa, cât și prejudiciul efectiv suferit.Cu privire la acest aspect,Din această perspectivă, având în vedere că am înțeles să ne raportăm numai la polițele reînnoite în perioada de referință, este evident faptul că am avut în vedere numai clienții fideli ai subscrisei care ar fi continuat să subscrie cu noi polițele RCA și în măsura în care am fi continuat să utilizăm tarifele noastre obișnuite.Astfel, prejudiciul de 22.500.000 RON resimțit de către subscrisa este unul cât se poate de cert și a fost generat în mod direct și imediat ca urmare a adoptării HG nr. 826/2016, legătura de cauzalitate dintre dauna suferită de subscrisa și adoptarea acestui act normativ fiind de netăgăduit.În aceste condiții, urmare a anulării HG nr. 826/2016, se impune și obligarea Guvernului la repararea prejudiciului ce ne-a fost cauzat prin adoptarea unui act administrativ normativ profund nelegal.În concluzie, vă solicităm să constatați că subscrisa am fost prejudiciați ca urmare a limitării tarifelor practicate pentru polițele RCA, și să dispuneți obligarea Guvernului României la plata către subscrisa a sumei de 22.500.000 RON (estimată provizoriu) reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a adoptării HG nr. 826/2016."Ordonanta de Urgenta (OUG) care a prevăzut înghețarea prețurilor primelor de asigurări obligatorii RCA, la un nivel stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pentru o perioadă de șase luni. OUG a fost dat pe fondul protestelor transportatorilor auto care acuzau prețuri excesive practicate de asigurători.După ce ASF a stabilit tarifele maxime RCA, Guvernul Cioloș a dat Hotarârea de Guvern 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime la RCA, hotărâre atacată în instanță de cele opt societăți de asigurări.