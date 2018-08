Schimbare în conducerea BCR Pensii: Lucian Mâțu a fost numit director executiv

Ceilalți membri ai Directoratului BCR Pensii sunt Adela Cercel - Director Executiv și Membru Directorat și Radu Crăciun – Director General și Președinte Directorat.Până la numirea în managementul BCR Pensii, Lucian Mâțu a coordonat timp de trei ani, ca director executiv, segmentul de microîntreprinderi al BCR, funcție care a fost precedată de poziția de Director Zonal Nord-Est Retail BCR. Lucian are o experiență 16 ani în industria bancară, din care 12 ani în roluri-cheie de management locale și naționale, atât pe zona de retail dedicat serviciilor și produselor de finanțare adresate persoanelor fizice, cât și antreprenorilor.La BCR Pensii, Lucian Mâțu va gestiona modelele de business și strategiile de marketing și vânzări și va continua să se implice și în proiectele de educație financiară, promovând un comportament financiar responsabil, în care economisirea pe termen lung este esențială.BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A („BCR Pensii”) administrează Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS și Fondul de Pensii Administrat Privat BCR.Potrivit datelor ASF, la sfârșitul anului 2017, din cele șapte fonduri de pensii prezente în pilonul II de pensii, Fondul de Pensii Administrat Privat BCR se situa pe locul șase în funcție de numărul de participanți cu 600.000 de participanți, în timp ce pe piața pensiilor facultative (pilonul III), Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS se afla pe locul doi, cu peste 130.000 de participanți.