Darius Vâlcov acuză, ASF investighează: Investițiile fondurilor de pensii private pilon II în acțiunile Digi Communications / DIGI: Am devenit ținta unei adevărate campanii de defăimare

Cu privire la atacurile publice formulate recent de un politician român la adresa grupului Digi|RCS & RDS, vă transmitem poziția de mai jos:



Respingem afirmațiile denigratoare exprimate în mod repetat de acest politician român și constatăm că am devenit ținta unei adevărate campanii de defăimare.





Nu facem politică și nu vrem să fim implicați în jocuri politice. Însă, ne simțim datori față de abonații, investitorii, partenerii și angajații noștri să corectăm informațiile eronate pe care cineva le aruncă împotriva noastră în spațiul public.





Digi|RCS & RDS este o societate care își desfășoară de aproape 25 de ani activitatea preponderent în România. Societatea RCS & RDS S.A. a investit din 2010 până în prezent peste 2 miliarde EUR pentru a dezvolta o rețea performantă de comunicații electronice fixe și mobile. Aceste investiții au fost făcute în beneficiul a milioane de abonați, care se bucură azi de servicii de cea mai bună calitate la prețuri foarte avantajoase. Și datorită investițiilor făcute de Digi|RCS & RDS în dezvoltarea rețelelor sale din România, această țară se mândrește azi cu una dintre cele mai bune poziții în clasamentele mondiale privind viteza internetului.



Digi|RCS & RDS a virat, în ultimii zece ani, peste 1 miliard de EUR la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, fiind unul dintre cei mai mari contribuabili din țară.



Când s-a decis listarea acțiunilor Digi|RCS & RDS pe o piață publică, pentru că am vrut să continuăm să contribuim la dezvoltarea pieței din România, am ales Bursa de Valori București. Astfel că, în mai 2017, am finalizat un proces îndelungat de listare, prin care oricui i s-a dat ocazia să achiziționeze acțiuni în Digi|RCS & RDS în scop investițional (atât persoanelor fizice, cât și fondurilor specializate), fără niciun beneficiu financiar pentru noi.

Politicianul aruncă o serie de afirmații care induc în eroare și care trădează fie o totală necunoaștere a domeniului pieței de capital, fie o strategie de manipulare a informațiilor pentru a crea confuzie și neîncredere într-un sector investițional.



Operăm o afacere sănătoasă, stabilă și ne străduim să o creștem continuu. Datoriile pe care Digi|RCS & RDS le-a contractat de-a lungul timpului au finanțat creșterea accelerată a acestei afaceri, pe o piață extrem de dinamică și competitivă, unde nevoia de investiție este continuă. De altfel, gradul de îndatorare a companiei este inferior nivelului de îndatorare înregistrat pe piețele europene, în sectorul telecomunicațiilor.



Digi|RCS & RDS a făcut publice, în mod transparent și complet, toate informațiile necesare pentru ca orice investitor să decidă să achiziționeze sau nu acțiuni Digi în deplină cunoștință de cauză. Toate comunicările date în piață înainte, în timpul și ulterior procesului de listare, disponibile pe website-ul www.digi-communications.ro, sunt o dovadă în acest sens.



Prin atacurile la adresa companiei noastre, politicianul denigrează munca a 13.000 de angajați din România și pune sub semnul întrebării o afacere care a transformat compania Digi|RCS & RDS într-unul dintre liderii regionali în comunicații electronice.



Ce a semnalat recent Darius Vâlcov pe Facebook și în media și ce a solicitat către ASF

Darius Vâlcov a cerut intervenția ASF încă de la sfârșitul lunii iulie, într-o apariție la Romania TV, potrivit Mediafax.

Administratorii fondurilor de pensii și-au exprimat îngrijorarea deja față de afirmațiile lui Darius Vâlcov:

"Portofoliile fondurilor private de pensii sunt diversificate pentru a acoperi eventualele riscuri ca anumite investiții să subperformeze într-o anumită perioadă. Faptul că un anumit emitent poate avea un risc reputational într-o anumită etapă a dezvoltării lui nu înseamnă automat că perspectivele companiei pe termen lung sunt nule. Riscul reputational este unul din riscurile cu care orice companie listată se poate confruntă în mod curent. De asemenea, prezența tuturor emitenților la Bursa de Valori de la București este autorizată tot de către ASF, care de altfel controlează și activitatea tuturor emitenților de pe piața de capital.

Astfel, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu afirmațiile negative făcute de domnia sa referitoare la performanța viitoare a unei companii listate, fapt ce poate influența în mod nemeritat evoluția acesteia doar prin emoția creată în spațiul public. O astfel de abordare nu contribuie la un dialog profesionist despre piața de capital sau despre rezultatele sistemului de pensii private din România.", a subliniat atunci APAPR.

Este cel puțin nepotrivit ca un politician care se asociază cu Guvernul României să atace una dintre cele mai mari companii locale, aflate în topul firmelor antreprenoriale românești. Astfel de declarații nu fac altceva decât să diminueze încrederea investitorilor în capacitatea României de a oferi un climat propice dezvoltării de afaceri durabile, care să susțină economia țării și a regiunii."Anunțul făcut astăzi de ASF vine după mai multe ieșiri publice ale lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, în care a criticat scăderea prețurilor acțiunilor DIGI și a cerut socoteală ASF-ului dacă fondurile de pensii aveau voie să cumpere acțiunile unei companii urmărite penal."Acum doua saptamani am atras atentia asupra neregulilor de la data listarii Digi. Ieri am revenit si am intrebat ASF-ul daca este adevarat ca valoarea contabila a actiunilor digi este de 1 leu si 8 bani. Inca astept raspunsul la aceasta intrebare!Dupa cum se vede, la data listarii, actiunile digi erau cotate la 40 lei \uD83E\uDD2C. Astazi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai putin) si continua sa scada.Pentru corecta informare a romanilor continui sa intreb ASF :1) Este adevarat ca peste 3 milioane romani au actiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)?2) Este adevarat ca o mare parte a banilor incasati pe actiunile digi s-au dus in contul unei firme offshore din Cipru?3) Este adevarat ca datoriile digi depasesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor?4) Aveau voie fondurile de pensii sa achizitioneze actiuni la o companie urmarita penal?"Vâlcov a spus atunci că şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS, în condiţiile în care compania a înregistrat, într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menţine şi în anul următor.„RCS-RDS anul trecut - această companie care nimeni nu ştia cât valorează - s-a gândit hai să ieşim, deşi aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieşim pe piaţă să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieşit pe piaţă în condiţiile în care cei care trebuiau să cumpere ştiau- această companie are dosar penal, chiar atunci au ieşit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 şi 50% dintre reţele nu au avize, adică s-au legat prin localităţi, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte şi s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acţiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm şi noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Şase din cele şapte fonduri - minim cinci - au acţiuni la RDS în condiţiile în care într-un an de zile acţiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an, trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condiţiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii”, a declarat Darius Vâlcov, la România TV, citat de Mediafax.În data de 30 iulie, APAPR (Asociația de Pensii Administrate Privat din România) și-a exprimat îngrijorarea legată de aceste afirmații făcute la România TV de Darius Vâlcov: