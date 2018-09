Procesul dintre fosta șefă NN Pensii și ASF în scandalul posibilei naționalizări a pilonului II de pensii se va tranșa în data de 2 octombrie: Avocata ASF a plecat în concediu în Thassos

Cosmin Vasile, avocatul fostei șefe NN Pensii: Avocata ASF a plecat în concediu la mare în Thassos, deși știa de 2 luni de acest termen

"Cererea este motivată pe împrejurarea că avocatul se află, citez," într-o perioadă de refacere a capacității de muncă" până în 28 septembrie, perioadă care a început la începutul lunii august.

Instanța știe foarte bine că Noul Cod Civil este mult mai zgârcit decât vechiul Cod și spune că amânarea se acordă excepțional pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului, cumulativ. Văzând cererea și modul în care e motivată, în lipsa oricăror adeverințe medicale sau alte acte care sunt unanim acceptate de practică drept motive temeinice, am profitat de faptul că Facebook-ul este un spațiu public, am accesat pagina de Facebook a doamnei avocat și am descoperit că, în urmă cu câteva zile, aveți și data în pozele respective de pe pagina de Facebook a doamnei avocat și acum citez: "Uite mie așa îmi place marea în septembrie!", respectiv "În sfârșit ceașca de cafea!".

Cu alte cuvinte, se solicită amânarea cauzei la termenul de judecată care s-a încuviințat, pentru că doamna avocat se află în insula Thassos pentru că-i place marea în septembrie. Nu este un motiv temeinic sub nicio formă și această împrejurare cu siguranță este imputabilă avocatei care nu poate să-și ia concediu de odihnă în timpul anului judiciar, concediile se iau în timpul vacanței judecătorești.

Pe de altă parte, termenul nostru a fost fixat în iunie, ceea ce face cu atât mai inacceptabil ca fixarea concediului de odihnă al avocatei să se facă suprapunându-se cu un termen de judecată deja fixat și pe care îl cunoștea. În fine și nu în ultimul rând, imposibilitatea de exercitare a mandatului, este o chestiune falsă, lucru dovedit de faptul că în urmă cu o săptămână doamna avocat, în timpul aceleași perioade de refacere, a depus note scrise la dosarul cauzei astfel cum fusese indatorată de instanța de judecată.", a spus marți, Cosmin Vasile, avocatul fostei șefe NN Pensii.

"Acest lucru înseamnă că nu se mai poate da un alt termen. Instanța a dat termen scurt de 2 săptămâni. Deci data viitoare pe 2 octombrie se judecă. În mod normal ar trebui ca pe 2 octombrie să se termine procesul în fața acestei instanțe, dar mai există cale de atac la Înalta Curte. Noi eram pregătiți ca astăzi să se termine procesul.", a explicat pentru HotNews.ro avocatul Cosmin Vasile.



Istoricul sancțiunilor istorice aplicate de ASF către NN Pensii și conducerea acestei companii în scandalul posibilei naționalizări a pilonului II de pensii

Raluca Tintoiu, fost director general NN Pensii Foto: NN Asigurari de Viata ASF a decis în data de 13 aprilie 2017 sancționarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societății, pe motiv că societatea ar fi transmis către clienți 'informații inșelătoare neprobate de nici un fel de document public cu privire la o posibilă naționalizare a activelor fondurilor de pensii și acest lucru este de natură să prejudicieze stabilitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii în România'.



Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizației de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii.



Intrebati daca vor contesta aceasta sancțiune, oficialii NN Pensii au transmis marti, 16 mai, următoarele precizări către HotNews.ro:



"Dupa ce am analizat și am pus în balanță obiectivele pe termen lung ale tuturor părților implicate, considerăm că este cel mai potrivit să ne concentrăm asupra serviciilor oferite clienților noștri și să nu contestăm decizia ASF. NN regretă întreaga situație cauzată de comunicarea cu clienții noștri.

Angajamentul nostru față de economia românească și sistemul de pensii din România este la fel de puternic. În linie cu valorile de bază ale companiei, vom continua să respectăm legislația României și regulile pieței.

NN este prezentă pe piața românească de 20 de ani. În această perioadă, ne-am propus întotdeauna sa imbunătățim și să diversificăm serviciile noastre, răspunzând astfel nevoilor în dezvoltare ale clienților și ale pieței. Prioritățile noastre sunt cei 1,9 milioane de clienți și echipa de peste 2000 de profesioniști dedicați", a declarat Silviu Novac, director general adjunct la NN Pensii.

Întrebați dacă decizia de a nu contesta sanctiunile ASF este valabilă și în cazul Ralucăi Tintoiu, fosta șefă a NN Pensii, conducerea societății a precizat:



"Demersul Ralucăi Tintoiu de a contesta decizia ASF este individual și presupune exercitarea opțiunilor legale disponibile în asemenea situații", a declarat Silviu Novac, director general adjunct la NN Pensii. Amintim faptul căsancționarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societății,societatea ar fi transmis către clienți 'informații inșelătoare neprobate de nici un fel de document public cu privire la o posibilă naționalizare a activelor fondurilor de pensii și acest lucru este de natură să prejudicieze stabilitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii în România'.Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizației de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii.

Cum a luat ASF decizia sancțiunilor istorice aplicate NN Pensii

Ion Giurescu, vicepresedinte ASF Foto: Hotnews Ion Giurescu, vicepresedintele ASF, a declarat in conferinta de presa din 13 aprilie, in care a anunțat amenda istorică de 750.000 de lei aplicată NN, că "nu comentează declarațiile politice ale nimănui", întrebat fiind cum comentează faptul că amenda vine după ce Liviu Dragnea, șeful PSD, a solicitat ASF, miercuri seara la Antena 3, să sancționeze foarte dur NN Pensii.



"Nu am treabă cu declarațiile politice ale nimănui. Rolul meu nu este să comentez asemenea lucruri. Vreau să vă spun că, de ieri (n.a miercuri, 12 aprilie), înainte să apară aceste declarații, eu convocasem Consiliul de Administrație pentru a avea discuții pe acest subiect. L-am convocat în jurul prânzului", a declarat joi, 13 aprilie, Ion Giurescu.

În replică, după anunțul sancțiunilor aplicate de ASF, oficialii NN Pensii au precizat:



"Consiliul de administrație al NN Pensii a avut astăzi (n.a joi, 13 aprilie) o intalnire cu reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ulterior căreia a luat la cunoștință din media despre măsurile stabilite de autoritate în legătură cu mesajul de informare transmis de companie în data de 11 aprilie 2017 către clienții care au declarat adresa de e-mail. Așteptăm decizia oficiala a ASF și ne arătăm toată deschiderea și colaborarea în demersurile ulterioare acesteia, urmând să stabilim și să le comunicăm în cel mai scurt timp direcțiile de acțiune ale NN Pensii".



Istoricul scandalului posibilei naționalizări a fondurilor de pensii private

Radu Craciun, Viorel Stefan si Catalin Predoiu Foto: Colaj foto Cătălin Predoiu, a atenționat la începutul lunii aprilie că, 'în culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discută din ce în ce mai apăsat de naționalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar', ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan, a reacționat: 'Aberație!'. Sub presiunea mesajelor venite de la clienți, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, a transmis pe e-mail către 300.000 de clienți o scrisoare în care-i îndeamnă să urmărească permanent ce se întâmplă cu pensia lor. Întrebat de HotNews.ro cum s-a ajuns aici, Cătălin Predoiu a spus că plecând de la ce a scris pe blogul său Radu Crăciun, director general al BCR Pensii, a început să întrebe și o sursă din PSD i-a confirmat că se discută naționalizarea pilonului II.

Ion Giurescu, vicepresedinte ASF responsabil de sectorul pensiilor private: "Discuțiile mele informale și cu Ministerul Finanțelor și cu BNR și în ASF, discuții care au avut loc dupa declarațiile făcute de Cătălin Predoiu, nu duc la concluzia că este posibil să se naționalizeze pensiile. Am avut discuții astăzi și cu cei din pensiile private, inclusiv cu șefa NN, Raluca Tintoiu, i-am lămurit și nu cred că vor mai urma alte nemulțumiri sau discuții legate de acest subiect. Mesajul pentru oameni este să stea liniștiți că nu se va întâmpla nimic din ce se spune acum de pilonul II de pensii". in care a anunțat amenda istorică de 750.000 de lei aplicată NN, că", întrebat fiind, după anunțul sancțiunilor aplicate de ASF,După ce prim-vicepreședintele PNL,, a atenționat la începutul lunii aprilie că, 'în culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discută din ce în ce mai apăsat de naționalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar', ministrul Finanțelor,, a reacționat: 'Aberație!'. Sub presiunea mesajelor venite de la clienți, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, a transmis pe e-mail către 300.000 de clienți o scrisoare în care-i îndeamnă să urmărească permanent ce se întâmplă cu pensia lor. Întrebat de HotNews.ro cum s-a ajuns aici, Cătălin Predoiu a spus că plecând de la ce a scris pe blogul său, director general al BCR Pensii, a început să întrebe și o sursă din PSD i-a confirmat că se discută naționalizarea pilonului II.

Mesajul NN Pensii către 300.000 de clienti pe fondul discuțiilor privind o eventuală decizie de naționalizare a fondurilor de pensii private



NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, care la sfârșitul anului trecut administra economiile a peste 1,92 de milioane de clienți, respectiv active în valoare de 11,5 miliarde de lei, a transmis în această săptămână, pe fondul discuțiilor publice privind posibila naționalizare a fondurilor de pensii private, o scrisoare de informare având, printre altele, următoarele mesaje:

"În ultimele săptămâni, au existat discuții în spațiul public, cu privire la o eventuală decizie de naționalizare a fondurilor de pensii private.

Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influențate de decizii politice precum înghețarea valorii procentului din venitul brut aferent contribuției la fondul de pensii, blocarea parțială sau integrală a virării acestei contribuții sau naționalizarea sumelor acumulate până acum in conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important să urmărești permanent ce se întâmplă cu pensia ta și să te implici activ în demersurile de economisire suplimentară pentru un trai decent la bătrânețe.

Sperăm ca aceste detalii să contribuie la o mai bună informare despre pensia ta viitoare.

În eventualitatea unor măsuri care ar afecta pensia administrată privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apăra dreptul tău la proprietate asupra acestor bani.

De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispoziție (site, mass-media, e-mail), te vom ține la curent cu informațiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii" se arată în scrisoarea NN Pensii.

Pentru detalii citeste: UPDATE Compania NN, amendata de arbitrul pietei financiare cu 750.000 de lei, cea mai mare amenda din istoria ASF. Un control ASF va fi demarat si la BCR Pensii/NN Pensii spune ca a aflat din media despre sanctiuni

Doar Raluca Țintoiu, fosta șefă a NN Pensii, și avocatul acesteia s-au prezentat astăzi la Curtea de Apel București la un nou termen în procesul în care Țintoiu cere anularea sancțiunii drastice primite anul trecut de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru că și-a informat clienții cu privire la discuțiile din spațiul public pe tema unei posibile naționalizări a pilonului II de pensii. Instanța a judecat o cerere de amânare a acestei cauze, cerere depusă la dosar de avocata ASF, Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin.Cosmin Vasile, avocatul Ralucăi Țintoiu, a cerut instanței să-i respingă cererea pe motiv că nu ar fi întemeiată, aducând în sprijinul său înscrisuri de pe pagina de Facebook a avocatei ASF.Judecătorul Curții de Apel a admis însă cererea avocatei ASF, reținând faptul că "solicitarea are la baza adeverința emisă de Baroul București prin care prin raportarea la art. 226 din statutul profesiei de avocat s-a aprobat de către Barou că în perioada în discuție să aibă loc recuperarea capacității de muncă a avocatului."Judecătorul a subliniat faptul că statutul profesiei de avocat mai dispune că "avocatul are dreptul la recuperarea capacității de muncă prin una sau mai multe perioade de repaos în fiecare an, în care nu va presta activitățile profesionale obișnuite. Fiecare formă de exercitare a profesiei este liberă să-și aleagă această perioadă și este obligat de a notifica Baroului această împrejurare, care bănuiesc că a fost notificată din moment ce cererea a fost admisă de către Barou. Prin urmare, văzând aceste împrejurări precum și adresa emisă de ASF prin care aceasta a notificat faptul că nu este de acord cu substituirea apărătorului, va amâna judecata cauzei și va acorda un singur termen de judecată pentru data de 2 octombrie 2018."