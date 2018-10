Eșecul unei legi în cifre: Patru din cinci români știu că sunt obligați să-și asigure locuințele împotriva dezastrelor naturale, dar numai 20% din locuințe sunt asigurate

În ceea ce privește interesul față de asigurările de locuințe, studiul a mai arătat că 74% dintre respondenți sunt interesați, în timp ce două treimi dintre aceștia (66%) au declarat că, în opinia lor, o mai bună informare cu privire la asigurările obligatorii de locuințe ar reprezenta un factor de motivație pentru încheierea unei astfel de polițe.







Studiul relevă și că majoritatea românilor (70%) consideră că autoritățile publice locale și centrale ar trebui să fie responsabile de informarea cetățenilor cu privire la obligativitatea asigurărilor de locuințe împotriva dezastrelor.

De ce nu își asigură românii locuințele, dacă știu de obligația legală și de consecințele neimplementării acesteia?

Șefa PAID, societatea care gestionează asigurarea obligatorie a locuințelor: Să primești până la 10.000 sau 20.000 de euro când casa îți este afectată de un dezastru natural nu e un aspect de neglijat

Raed Arafat i-a atenționat recent pe asigurători: Dacă omul a plătit, să nu fie găsite o mie de motive ca să nu fie despăgubit! Am auzit asta în diferite locuri din țară

Conform studiului,de la bugetul de stat sau din cel local în cazul unor dezastre naturale, dacă nu au încheiat o poliță obligatorie de asigurare a locuinței. În același timp,, pentru nerespectarea obligației legale de a își asigura locuințele aflate în proprietate.Nivelul redus al asigurărilor obligatorii PAD face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața evenimentelor catastrofale. Tocmai de aceea, creșterea acestui indicator trebuie să fie o prioritate. În acest sens, sunt necesare eforturi susținute din partea autorităților, industriei de asigurări și cetățenilor.Studiul a fost realizat la cererea UNSAR, de către IRES - Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, în perioada 14-20 iunie 2018, pe un eșantion de 1.248 de persoane și are o rată de eroare maximă de ±2,8%.este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor.(in functie de materialul de construcție al locuinței) pentru sume asigurate de 10.000 euro și respectiv 20.000 de euro., în situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, acestea nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale acoperite de polița PAD, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. De asemenea, încheierea unei asigurări obligatorii este o condiție pentru încheierea unei polițe facultative de asigurare a locuințelor, conform legislației în vigoare.Amintim că Guvernul a alocat în acest an 514,5 milioane de lei către autoritățile locale și centrale pentru înlăturarea efectelor calamităților produse de inundații și, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în ședința Executivuluipotrivit Mediafax.Să primești până la 10.000 sau 20.000 de euro când casa îți este afectată de un dezastru natural nu e un aspect de neglijat, a declarat în luna iulie din acest an Nicoleta Radu, director general al PAID România, societatea care gestionează emiterea asigurărilor obligatorii pentru locuințe.Sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie 2018 au fost marcate de o serie de inundații importante, în urma cărora, până la data de 18 iulie, au fost deschise 262 de dosare de daună, rezervele de daună făcute pentru plata acestor despăgubiri fiind de peste 1,3 milioane lei, au precizat pentru HotNews.ro oficialii PAID.Asigurarea este o soluție pentru populație în a-și recăpăta viața normală după un fenomen extrem, dar și asigurătorii trebuie să plătească atunci când se întâmplă nenorocirea,'Dacă omul a plătit, să nu fie găsite o mie de motive ca să nu fie despăgubit, pentru că asta am auzit-o în diferite locuri din țară, unde oamenii au zis că ei au plătit 10-20 de euro cât era (n.a prețul asigurării obligatorii a locuinței), după care, când au avut o problemă, au fost găsite o mie de probleme ca să nu fie despăgubiți. Nu știu cât de adevărată este povestea, dar treaba asta trebuie să fie analizată", le-a transmis marți Arafat firmelor de asigurări.