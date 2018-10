Începe bătălia politică pe controlul unor piețe de zeci de miliarde de euro: PNL cheamă la audieri actuala conducere ASF pe care o acuză de abuz în scandalul NN Pensii

Florin Citu, pe Facebook Foto: Facebook

Context: Curtea de Apel București a anulat decizia de sancționare a fostei șefe NN Pensii și obligă ASF să-i plătească daune morale de 1.000 de euro

Raluca Tintoiu, fosta sefa NN Pensii Foto: Hotnews

că va cere audierea conducerii ASF în Comisia de buget finanțe de la Senat, la următoarea ședință, în legătură cu abuzul pe care l-a făcut față de un manager din sistemul privat de pensii."ASF, doar o instituție de forta a lui Liviu DragneaASF a raspuns la comanda politica a lui Dragnea, sustinut de PSD+ALDE, si actionat exact ca o institutie de forță a anilor '50.Teoretic ASF este o institutie de reglementare a pietei de capital, independenta politic dar care raporteaza Parlamentului Romaniei.Am sa cer audiera conducerii ASF in comisia de buget finante de la Senat, la urmatoarea sedinta, in legatura cu abuzul pe care l-a facut fata de un manager din sistemul privat de pensii.Mandatul acestei conduceri a ASF se termina in aceasta luna.Niciuna din persoanele care sunt astazi in conducerea ASF nu ar trebui lasate sa-si continue mandatul. Este clar ca toti raspund la comanda lui Liviu Dragnea si a PSD+ALDE si sunt folositi de acestia pentru a se razbuna pe opozitia politica (si eu am fost anchetat) si sectorul privat.Daca Dragnea va continua cu aceasta conducere, atunci PNL o va demite in bloc in primele zile dupa preluarea guvernarii.",Declarațiile senatorului PNL au loc în contextul în care Curtea de Apel București a anulat marți, 16 octombrie, decizia de sancționare a fostei șefe a NN Pensii, Raluca Țintoiu, căreia ASF i-a aplicat anul trecut o amendă de 100.000 de lei și i-a retras posibilitatea de a se mai angaja 10 ani pe o funcție similară de conducere în România și UE după ce compania pe care o conducea a transmis clienților o scrisoare de informare privind discuțiile din spațiul public legate de o posibilă naționalizare a Pilonului II de pensii.Mai exact, Consiliul ASF, al cărui președinte era Mișu Negrițoiu, a decis în data de 13 aprilie 2017 sancționarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societății, pe motiv că societatea ar fi transmis către clienți 'informații înșelătoare neprobate de nici un fel de document public cu privire la o posibila naționalizare a activelor fondurilor de pensii și acest lucru este de natură să prejudicieze stabilitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii în România'. Conducerea ASF a decis de asemenea și amendarea cu 100.000 de lei și retragerea autorizației de director general pentru Raluca Țintoiu, șefa NN Pensii.Sancțiunea ASF a venit după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat public să fie sancționată foarte dur NN Pensii pentru scrisoarea în care-și atenționa clienții privind discuțiile publice legate de o posibilă naționalizare a fondurilor de pensii.ASF a anunțat că va ataca decizia Curții de Apel București.5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F., exclusiv pe baza experienţei profesionale în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 10 ani.