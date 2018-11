Statistici în premieră: Ce plăți au făcut fondurile de pensii private în 10 ani de la înființare. Peste 48.000 de clienți și beneficiari

Din această sumă, cea mai mare parte, 172,47 milioane de lei, a fost plătită celor care au contribuit la Pilonul III de pensii, care este opțional, iar 149,62 milioane de lei pentru Pilonul II de pensii, care este obligatoriu.Aceste plăți au fost efectuate pentru peste 48.112 cazuri de plată, reprezentând participanți decedați sau ieșiți la pensie de invaliditate sau obișnuită, dintre care cea mai mare parte, 30.786 către cei care au contribuit la Pilonul III.„La APAPR, ne-am asumat efortul de a centraliza și actualiza aceste date statistici, întrucât volumul plăților lunare este deja semnificativ și în creștere. Este vorba despre plățile făcute în cazuri de: deces, către beneficialii legali (moștenitorii testamentari sau conform Codului Civil); invaliditate, pentru pensionările în caz de invaliditate nerevizuibilă; pensionare, anticipată sau la termen”, au susținut reprezentanții Asociației.Plățile se fac, deocamdată, tranzitoriu, până la apariția unei legi de plata sub formă de anuități, fie ca suma unică, fie sub formă de tranșe lunare egale pe o perioada de cel mult cinci ani, conform normelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).Valoarea fondurilor de pensii private, cumulat Pilonul II și Pilonul III, era de 10,41 miliarde de euro, la 30 septembrie 2018, cu 6,2% mai mult decât la finele primul semestru, reiese din datele furnizate, marți, de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).Pilonul II, care a fost lansat în mai 2008, cumula active nete de 9,9 miliarde de euro, la finele lunii septembrie, în creștere cu 5,5% față de finele primul semestru, care erau administrate de șapte fonduri. La acesta erau 7,18 milioane de participanți, comparativ cu finele primului semestru, când erau 7,15 milioane de participanți. În plus, Pilonul II avea un randament mediu anualizat de 8,43%, de la lansare până azi.Pilonul III avea active nete de 425 de milioane de euro, un nivel apropiat de cel de la finele primului semestru, care erau administrate de zece fonduri. La acesta participau 465.000 de persoane. Randamenttul mediu anualizat al Pilonului III este de 6,47%, de la lansare, mai 2007, până la finele lunii septembrie.